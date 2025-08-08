В ОТП Банку пояснили стратегію виходу материнської групи з Росії

Материнська структура українського ОТП Банку – міжнародна група ОТР Group – наразі продовжує працювати на банківському ринку Росії.

Чому так відбувається, як виглядає стратегія виходу групи з країни-окупантки і коли може статися цей вихід, – виданню Delo.ua розказав голова правління українського ОТП Банку Володимир Мудрий.

Що заважає ОТП Банку піти з Росії

За словами банкіра, ОТР Group задекларувала курс на максимальне зменшення прибутку від діяльності в РФ.

"Президент групи сказав, що він готовий продати банк будь-кому, хто готовий його купити, але це має бути, зокрема, не підсанкційна особа. Є затверджений план мінімізації присутності групи на російському ринку. Але український банк на ці процеси не може вплинути", – пояснює Володимир Мудрий.

Співрозмовник видання стверджує, що російська влада робить все можливе, щоб не випустити іноземний бізнес з Росії.

"Для продажу банку попередньо потрібно провести його оцінку спеціалізованою компанією, яка визначається центробанком РФ. Від оціночної вартості потрібно заплатити податок - чи то 50%, чи навіть 70%. І залишається питання, чи можна буде забрати з Росії залишок коштів", – пояснює банкір.

Крім того, додає він, реальних покупців на російський бізнес ОТР наразі немає.

Мудрий стверджує, що група ОТР працює в Росії у відповідності до міжнародного законодавства, дотримуючись всіх санкційних вимог. Крім того, наразі повністю зупинено корпоративне кредитування в країні-агресорці. Міжнародні платежі, які здійснює банк групи в Росії, відбуваються в євро і пропускаються лише в сторону Євросоюзу і Великобританії.

"Так чи інакше ОТР Group вийде з Росії", – запевняє співрозмовник Delo.ua.

Показники діяльності ОТП Банку в Росії

Міжнародна група OTP Group – ключовий гравець ринку Угорщини та Центральної і Східної Європи, представлений у 12 країнах. До складу OTP Group входять 25 банківських груп, які наразі обслуговують 17 млн клієнтів. Група володіє активами на загальну суму 100 мільярдів євро.

В Росії ОТП Банк працює з 1994 року. Згідно фінансового звіту банку за 2024 рік, протягом року банк продовжив зміцнювати свої позиції на фінансовому ринку РФ. За даними фінансового рейтингу на сайті banki.ru за 2024 рік банк піднявся на 6 позицій і посів 22 місце за розміром активів. Число активних клієнтів банку перевищило 2 мільйони.

За підсумками діяльності в 2024 році банк отримав чистий прибуток у розмірі 37,5 млрд руб., що на 72% більше за показник 2023 року. Активи банку протягом 2024-го виросли з 357 до 613 млрд руб., капітал – з 43 до 59,1 млрд руб., кредитний портфель – зі 155 до 266 млрд руб., кошти клієнтів – з 289 до 501 млрд руб.

Інформація щодо акціонерів банку не розкривається відповідно до рішення ради директорів Банку Росії від 24.12.2024 і постанови уряду РФ від 04.07.2023 №1102.

