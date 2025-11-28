Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,29

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Польше найм украинцев на работу станет менее выгодным: что изменится

работа в польском разрешение на работу склады
Бизнеса в Польше станет дороже нанимать украинцев / Freepik

В Польше с 1 декабря вступают в силу новые, значительно повышенные ставки административного собрания, связанного с оформлением разрешений на работу для иностранных граждан, включая украинцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт польского правительства.

Согласно обновленным тарифам, работодатели будут платить:

  • 200 злотых ($55) — за подачу заявления на разрешение на работу сроком до трех месяцев;
  • 400 злотых ($109) — если разрешение оформляется на период свыше трех месяцев;
  • 800 злотых ($218,5) — в случае командировки работника-иностранца в Польшу;
  • 100 злотых ($27) — за сезонное разрешение на работу.

В то же время, изменения не касаются дел о легализации работы, которые были открыты до 1 декабря 2025 года и еще не завершены.

Кроме того, постановление министра семьи, труда и социальной политики от 20 ноября повышает сбор за декларацию о поручении работе иностранцу со 100 до 400 злотых ($27-109) .

В начале ноября Сенат Польши принял поправки к законодательству, предусматривающие перевод подачи заявлений на получение вида на жительство в онлайн-режим. В 2026 году украинцы со статусом временной защиты (PESEL UKR) смогут оформить трехлетнее вид на жительство — так называемую карточку CUKR.

По данным Евростата, в конце сентября 2025 года в Польше находилось около 1 млн. украинских беженцев, что составляет 23,5% всех получателей временной защиты в ЕС.

Напомним, посол Украины в Польше рассказал, почему украинцы в этой стране работают в основном на неквалифицированных должностях .

Автор:
Ярослава Тюпка