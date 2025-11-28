В Польше найм украинцев на работу станет менее выгодным: что изменится

В Польше с 1 декабря вступают в силу новые, значительно повышенные ставки административного собрания, связанного с оформлением разрешений на работу для иностранных граждан, включая украинцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт польского правительства.

Согласно обновленным тарифам, работодатели будут платить:

200 злотых ($55) — за подачу заявления на разрешение на работу сроком до трех месяцев;

400 злотых ($109) — если разрешение оформляется на период свыше трех месяцев;

800 злотых ($218,5) — в случае командировки работника-иностранца в Польшу;

100 злотых ($27) — за сезонное разрешение на работу.

В то же время, изменения не касаются дел о легализации работы, которые были открыты до 1 декабря 2025 года и еще не завершены.

Кроме того, постановление министра семьи, труда и социальной политики от 20 ноября повышает сбор за декларацию о поручении работе иностранцу со 100 до 400 злотых ($27-109) .

В начале ноября Сенат Польши принял поправки к законодательству, предусматривающие перевод подачи заявлений на получение вида на жительство в онлайн-режим. В 2026 году украинцы со статусом временной защиты (PESEL UKR) смогут оформить трехлетнее вид на жительство — так называемую карточку CUKR.

По данным Евростата, в конце сентября 2025 года в Польше находилось около 1 млн. украинских беженцев, что составляет 23,5% всех получателей временной защиты в ЕС.

