У Польщі найм українців на роботу стане менш вигідним: що зміниться

Бізнесу в Польщі стане дорожче наймати українців / Freepik

У Польщі з 1 грудня набувають чинності нові, значно підвищені ставки адміністративних зборів, пов’язаних з оформленням дозволів на роботу для іноземних громадян, включно з українцями. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на сайт польського уряду.

Згідно з оновленими тарифами, роботодавці сплачуватимуть:

  • 200 злотих ($55)  — за подання заяви на дозвіл на роботу строком до трьох місяців;
  • 400 злотих ($109) — якщо дозвіл оформляється на період понад три місяці;
  • 800 злотих ($218,5) — у разі відрядження працівника-іноземця до Польщі;
  • 100 злотих ($27) — за сезонний дозвіл на роботу.

Водночас зміни не стосуються справ щодо легалізації роботи, які були відкриті до 1 грудня 2025 року та ще не завершені.

Крім того, постанова міністра сім’ї, праці та соціальної політики від 20 листопада підвищує збір за декларацію про доручення роботи іноземцю з 100 до 400 злотих ($27-109).

На початку листопада Сенат Польщі ухвалив поправки до законодавства, які передбачають переведення подачі заяв на отримання посвідки на проживання в онлайн-режим. У 2026 році українці зі статусом тимчасового захисту (PESEL UKR) зможуть оформити трирічний дозвіл на проживання — так звану картку CUKR.

За даними Євростату, наприкінці вересня 2025 року в Польщі перебувало близько 1 млн українських біженців, що становить 23,5% усіх отримувачів тимчасового захисту в ЄС.

Нагадаємо, посол України в Польщі розповів, чому українці в цій країні працюють здебільшого на некваліфікованих посадах

Автор:
Ярослава Тюпка