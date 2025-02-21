В прошлом году Латвия импортировала оружие из РФ на рекордную сумму

По данным Центрального статистического управления Латвии, в прошлом году страна импортировала из Российской Федерации оружия и боеприпасы, их запчасти и принадлежности на общую сумму 796 774 евро, что на 74,5% больше, чем в 2023 году. Это рекордный показатель импорта таких товаров, однако это было не боевое оружие.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Центральное статистическое управление Латвийской Республики.

Издание отмечает, что служба государственных доходов объяснила, что из России в Латвию не ввозилось боевое оружие, боеприпасы или другие товары военного назначения, а ввозились принадлежности и устройства для игры в пейнтбол, ремонт пейнтбольного оборудования, а также принадлежности для подводного спортивного оружия.

Данные статуправления показывают, что импорт соответствующей категории товаров из России в последние годы имел тенденцию к росту, за некоторыми исключениями, среди которых следует отметить тот факт, что в 2024 году по сравнению с 2014 годом стоимость импорта таких товаров увеличилась в 55 раз.

В 2014 году Латвия импортировала из РФ оружие и боеприпасы, их запчасти и принадлежности на общую сумму 14,4 тыс. евро, в 2015 году такие товары из России не импортировались, в 2016 году они были импортированы на сумму свыше 116 тысяч евро, в 2017 году — на сумму свыше 116 тысяч, в 2018 – свыше 113 тысяч евро. Тенденция к росту в последующие годы сохранялась и в 2022 году импорт из РФ этой группы товаров составил более 560 тысяч евро, а в 2023 году — на сумму более 456 тысяч евро.

В 2024 году наибольше импортируемых из России товаров на сумму 774 392 евро пришлось на товары, включенные в раздел "бомбы, гранаты, торпеды, мины, ракеты и другие боеприпасы и снаряды, их части, в другом месте не названы или не включены". По сравнению с 2023 годом импорт этой группы товаров вырос на 81,1%, а по сравнению с 2022 годом — на 63,3%.

При этом в прошлом году наблюдалось снижение импорта в категории "другие пружинные, пневматические или газовые ружья и пистолеты, винтовки и другое оружие", а также в категории "части и принадлежности к оружию и аналогичные изделия, включенные в вышеупомянутую категорию, в другом месте не названы или не включены".

Соответственно стоимость импортируемых товаров в категории "другие пружинные, пневматические или газовые ружья и пистолеты, палки и другое оружие" в прошлом году составила 17 231 евро, что на 21,2% меньше, чем в 2023 году и в 3,2 раза меньше, чем в 2022 году.

Министерство иностранных дел заявило, что всегда выступало за введение строжайших и всеобъемлющих санкций против РФ и настойчиво призвало бизнес-сообщество как Латвии, так и Европейского союза (ЕС) прекратить экономическое сотрудничество с Россией и Беларусью.

В МИД также отметили, что основными приоритетами в сфере санкций в настоящее время являются сокращение доходов РФ, в том числе от торговли энергоносителями, и недопущение использования западных технологий в военной промышленности.

Ранее, в сентябре 2024 года сообщалось, что Латвия передаст Украине боевые разведывательные гусеничные бронированные машины CVR(T), закупленные в Великобритании.