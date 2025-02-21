Минулого року Латвія імпортувала зброї з РФ на рекордну суму

За даними Центрального статистичного управління Латвії, минулого року країна імпортувала з Російської Федерації зброї та боєприпасів, їх частин та приладдя на загальну суму 796 774 євро, що на 74,5% більше, ніж у 2023 році. Це рекордний показник імпорту таких товарів, однак це була не бойова зброя.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Центральне статистичне управління Латвійської Республіки

Видання зазначає, що служба державних доходів пояснила, що з Росії до Латвії не ввозилася бойова зброя, боєприпаси чи інші товари військового призначення, а ввозилися приладдя та пристрої для гри в пейнтбол, ремонт пейнтбольного обладнання, а також приладдя для підводної спортивної зброї.

Дані статуправління показують, що імпорт відповідної категорії товарів з Росії останніми роками загалом мав тенденцію до зростання, за деякими винятками, серед яких слід зазначити той факт, що у 2024 році порівняно з 2014 роком вартість імпорту таких товарів збільшилась у 55 разів.

У 2014 році Латвія імпортувала з РФ зброю та боєприпаси, їх частини та приладдя на загальну суму 14, 4 тис. євро, у 2015 році такі товари з Росії не імпортувалися, у 2016 році їх було імпортовано на суму понад 116 тисяч євро, у в 2017 году — на суму понад 116 тисяч, у 2018 — понад 113 тисяч євро. Тенденція до зростання подальшими роками зберігалася і у 2022 році імпорт з РФ цієї групи товарів склав понад 560 тисяч євро, а в 2023 году — на суму більше 456 тисяч евро.

2024 року найбільше імпортованих з Росії товарів на суму 774 392 євро припало на товари, включені до розділу "бомби, гранати, торпеди, міни, ракети та інші боєприпаси та снаряди, їх частини, в іншому місці не названі або не включені". Порівняно з 2023 роком імпорт цієї групи товарів на 81,1%, а порівняно з 2022 роком зростання на 63,3%.

При цьому минулого року спостерігалося зниження імпорту в категорії "інші пружинні, пневматичні або газові рушниці та пістолети, гвинтівки та іншу зброю", а також у категорії "частини та приладдя до зброї та аналогічні вироби, включені до вищезгаданої категорії, в іншому місці не названі або не включені".

Відповідно, вартість імпортованих товарів у категорії "інші пружинні, пневматичні або газові рушниці та пістолети, палиці та інша зброя" минулого року склала 17 231 євро, що на 21,2% менше, ніж у 2023 році і в 3,2 рази менше, ніж у 2022 році.

Міністерство закордонних справ заявило, що завжди виступало за введення найсуворіших і всеосяжних санкцій проти РФ та наполегливо закликало бізнес-спільноту як Латвії, так і Європейського союзу (ЄС) припинити економічну співпрацю з Росією та Білоруссю.

У МЗС також зазначили, що основними пріоритетами у сфері санкцій нині є скорочення доходів РФ, у тому числі від торгівлі енергоносіями, та недопущення використання західних технологій у військовій промисловості.

Раніше, у вересні 2024 року повідомлялося, що Латвія передасть Україні бойові розвідувальні гусеничні броньовані машини CVR(T), закуплені у Великої Британії.