В девяти областях ввели графики аварийных отключений электроэнергии

В Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской и частично в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях утром 3 февраля начали действовать аварийные отключения электроэнергии. Такое распоряжение дала НЭК "Укрэнерго".

Как сообщили на официальном Telegram-канале "Полтаваоблэнерго", график аварийных отключений применили на территории области в объеме двух очередей.

Также в Сумской области действуют отключения для 1 и 2 очередей.

В ДТЭК добавили, что в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения.

В "Кировоградоблэнерго" предупреждают, что в случае одновременного введения в действие аварийных и почасовых отключений время отключения могут увеличить.

Энергетики обещают в случае перемен оперативно информировать потребителей.

Обновлено в 10:02. Позже "Укрэнерго" сообщило, что в результате ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения сетей системы передачи утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения.

Отметим, аварийные отключения применяют из-за острого дефицита мощности в энергосистеме, в частности, из-за аварийных ситуаций на электростанциях или перегрузки оборудования. Предупредить потребителей заранее о таких отключениях невозможно, потому что их нужно выполнить немедленно. Поэтому неизвестны также продолжительность отключений и список населенных пунктов.