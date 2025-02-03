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У п’яти областях ввели графіки аварійних відключень електроенергії

лінії електропередач
Фото: Freepik

У Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій та Сумській  областях 3 лютого о 08:25 почали діяти аварійні відключення електроенергії. Таке розпорядження надало НЕК "Укренерго".

Як повідомили на офіційному Telegram-каналі "Полтаваобленерго", графік аварійних відключень застосували на території області в обсязі двох черг.

Також у Сумській області діють відключення для 1 та 2 черг. 

У ДТЕК додали, що у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.

У Кіровоградобленерго попереджають, що в разі одночасного введення в дію аварійних та графіка погодинних відключень час відключення за вашою адресою можуть збільшити.

Енергетики обіцяють в разі змін оперативно інформувати споживачів.

Зауважимо, аварійні відключення застосовують через гострий дефіцит потужності в енергосистемі, зокрема, через аварійні ситуації на електростанціях або перевантаження устаткування. Попередити споживачів заздалегідь про такі відключення неможливо, бо їх треба виконати негайно. Тому невідомі також тривалість відключень і перелік населених пунктів.

Автор:
Світлана Манько