В Раде хотят запретить продажу энергетиков подросткам: что известно

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект по государственному регулированию производства и обращению энергетических напитков. Предлагается ограничить продажу "энергетиков" лицам, не достигшим 18 лет, ведь такой шаг будет иметь положительные последствия для их здоровья.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №13024.

Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время энергетические напитки стали распространенным видом пищевой продукции и активно потребляются разными категориями людей.

Благодаря своему химическому составу, в который входят кофеин, таурин, гуарана и другие добавки, "энергетики" обладают способностью стимулировать центральную нервную систему человека. Они легко усваиваются организмом и на короткое время создают ощущение бодрости, улучшения настроения, активности и работоспособности.

Инициаторы проекта, нардепы Гривко Сергей и Крейденко Владимир, приводят данные исследований, якобы доказывающие вред энергетических напитков. Они отмечают, что Латвия, Литва, Польша и другие страны уже запретили продажу детям энергетических напитков, содержащих повышенный уровень кофеина и других стимулирующих веществ.

По их мнению, прекращение употребления энергетических напитков лицами в возрасте до 18 лет будет иметь положительные последствия для их здоровья, а именно:

снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний;

уменьшение вероятности развития зависимости кофеина и других стимуляторов;

уменьшение риска расстройств сна и проблем с нервной системой;

формирование здоровых привычек в молодом возрасте и т.д.

Депутаты считают, что принятие проекта закона об "энергетиках" обеспечит повышение уровня качества и безопасности энергетических напитков, производимых и реализуемых на территории Украины; будет способствовать сохранению здоровья населения; создаст предпосылки для защиты молодежи от вредных воздействий энергетических напитков.

Напомним, в июле прошлого года сообщалось, что аудитория энергетических напитков растет благодаря военным, таксистам, фрилансерам, работникам заводов на ночных сменах. Рынок энергетиков будет развиваться и дальше, если государство не попытается регулировать оборот этих напитков .