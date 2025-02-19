У Раді хочуть заборонити продаж енергетиків підліткам: що відомо

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо державного регулювання виробництва та обігу енергетичних напоїв. Пропонується обмежити продаж енергетиків особам, які не досягли 18 років, адже такий крок матиме позитивні наслідки для їх здоров’я.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №13024.

Як зазначають автори законопроєкту, на даний час енергетичні напої стали поширеним видом харчової продукції та активно споживаються різними категоріями людей.

Завдяки своєму хімічному складу, до якого входять кофеїн, таурин, гуарана та інші добавки, "енергетики" мають здатність стимулювати центральну нервову систему людини. Вони легко засвоюються організмом та на короткий проміжок часу створюють відчуття бадьорості, покращення настрою, активністі та працездатністі.

Ініціатори проєкту, нардепи Гривко Сергій та Крейденко Володимир, наводять дані досліджень, які нібито доводять шкоду енергетичних напоїв. Вони зазначають, що Латвія, Литва, Польща та інші країни, вже заборонили продаж дітям енергетичних напоїв, які містять підвищений рівень кофеїну та інших стимулюючих речовин.

На їх думку, припинення вживання енергетичних напоїв особами віком до 18 років матиме позитивні наслідки для їх здоров’я, а саме:

зниження ризику серцево-судинних захворювань;

зменшення ймовірності розвитку залежності від кофеїну та інших стимуляторів;

зменшення ризику розладів сну та проблем із нервовою системою;

формування здорових звичок у молодому віці, тощо.

Депутати вважають, що прийняття проєкту закону про "енергетики" забезпечить: підвищення рівня якості та безпечності енергетичних напоїв, які виробляються та реалізуються на території України; сприятиме збереженню здоров’я населення; створить передумови для захисту молоді від шкідливого впливу енергетичних напоїв.

Нагадаємо, у липні минулого року повідомлялося, що аудиторія енергетичних напоїв росте завдяки військовим, таксистам, фрілансерам, працівникам заводів на нічних змінах тощо. Ринок енергетиків розвиватиметься і надалі, якщо держава не спробує регулювати обіг цих напоїв.