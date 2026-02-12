Запланована подія 2

В результате атаки России обесточены пять областей и Киев: в отдельных регионах аварийные отключения

Электроэнергия
В отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения света / Freepik

Ночью 12 февраля враг совершил массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому обесточенные потребители на Одесщине, Днепровщине, Харьковщине, Киевщине и в городе Киев.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, ликвидация последствий массированных атак противника на энергосистему страны продолжается. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения ряд населенных пунктов в Закарпатской области. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики отключений

Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Некрасов также напомнил, что в результате атаки России зафиксировано нарушение теплоснабжения потребителей в Киеве и Днепре.

Светлана Манько