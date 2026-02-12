Внаслідок атаки Росії знеструмлені п'ять областей та Київ: в окремих регіонах аварійні відключення

Вночі 12 лютого ворог здійснив масований обстріл енергетичної інфраструктури України. Через це знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпровщині, Харківщині, Київщині та у місті Київ.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни триває. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Через складні погодні умови без електропостачання низка населених пунктів в Закарпатській області. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Графіки відключень

Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Некрасов також нагадав, що внаслідок атаки Росії зафіксовано порушення теплопостачання споживачів у Києві та Дніпрі.