Внаслідок атаки Росії знеструмлені п'ять областей та Київ: в окремих регіонах аварійні відключення
Вночі 12 лютого ворог здійснив масований обстріл енергетичної інфраструктури України. Через це знеструмлені споживачі на Одещині, Дніпровщині, Харківщині, Київщині та у місті Київ.
Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.
За його словами, ліквідація наслідків масованих атак ворога на енергосистему країни триває. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Через складні погодні умови без електропостачання низка населених пунктів в Закарпатській області. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Графіки відключень
Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.
Некрасов також нагадав, що внаслідок атаки Росії зафіксовано порушення теплопостачання споживачів у Києві та Дніпрі.