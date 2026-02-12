Дніпро та Київ залишилися без опалення, в Одесі немає води: наслідки атаки Росії у регіонах

Вночі 12 лютого Росія знову цілеспрямовано била по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Під масованими ударами опинилися Київ, Одещина, Дніпро, Сумщина та інші регіони.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у Києві ціллю ворога знову стали теплогенеруючі об’єкти. Внаслідок цієї атаки теплопостачання призупинено для близько 2600 житлових будинків у кількох районах міста. Ще 1100 будинків залишаються без тепла через попередні масовані обстріли та пошкодження Дарницької ТЕЦ. Водопостачання та водовідведення у Києві працюють.

Кулеба розповів, що в Одесі через знеструмлення без водопостачання залишилися близько 300 тисяч людей. Без тепла - майже 200 будинків. Наразі тривають роботи із запуску систем, де можливо - залучаються резервні джерела живлення.

Крім того, у Дніпрі в результаті масованої атаки припинено теплопостачання для 10 тисяч абонентів. Фахівці запускають альтернативні джерела постачання теплової енергії. Запускаються блочно-модульні котельні для закладів соціальної сфери.

"На місцях працюють енергетики, рятувальники, комунальні служби. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям тепло і воду. Це чергова спроба залишити українців без базових послуг посеред зими. Але відновлення триває безперервно", - наголосив Кулеба.

Наслідки атаки

Війська РФ атакували Київ уночі балістичними ракетами та безпілотниками, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

У Дарницькому районі уламками пошкоджені фасад та скління вікон житлового будинку. У Дніпровському районі на двох локаціях БпЛА впали біля житлових будинків.

Відомо про щонайменше двох постраждалих — чоловіка та жінку.

У ДТЕК повідомили, що 107 000 родин тимчасово без світла у Києві після масованої атаки.

Унаслідок нічної атаки в Дніпрі пошкоджені приватні будинки та автівки.

За даними обласної адміністрації, постраждали немовля та чотирирічна дівчинка.Хлопчик, якому ще немає й місяця, шпиталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Загалом у місті зазнали поранень четверо людей. Через атаку сталося кілька займань, пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та авто.

Також Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.

В одному з районів Одеси пошкоджено обʼєкт інфраструктури та бізнес-центр. На місці працюють рятувальники ДСНС.

За попередніми даними, є один постраждалий, медики надають йому допомогу.

В Одеському районі пошкоджено також енергетичну інфраструктуру. Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без води залишилися споживачі у низці районів Одеси. Також виникли пожежі на території ринку та супермаркету, зайнялися 15 приватних автомобілів.

12 лютого російська армія знову атакував енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК у Одеській області.