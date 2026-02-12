Запланована подія 2

Днепр и Киев остались без отопления, в Одессе нет воды: последствия атаки России в регионах

пожар
РФ атаковала регионы Украины / ГСЧС Украины

Ночью 12 февраля Россия снова целенаправленно избивала по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Под массированными ударами оказались Киев, Одесская область, Днепр, Сумщина и другие регионы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в Киеве целью врага снова стали теплогенерирующие объекты. В результате этой атаки теплоснабжение приостановлено для около 2600 жилых домов в нескольких районах города. Еще 1100 домов остаются без тепла из-за предварительных массированных обстрелов и повреждений Дарницкой ТЭЦ. Водоснабжение и водоотвод в Киеве работают.

Кулеба рассказал, что в Одессе из-за обесточивания без водоснабжения осталось около 300 тысяч человек. Без тепла – почти 200 домов. В настоящее время продолжаются работы по запуску систем, где возможно привлекаются резервные источники питания.

Кроме того, в Днепре в результате массированной атаки прекращено теплоснабжение для 10 тысяч абонентов. Специалисты запускают альтернативные источники снабжения тепловой энергии. Запускаются блочно-модульные котельные для заведений социальной сферы.

"На местах работают энергетики, спасатели, коммунальные службы. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям тепло и воду. Это очередная попытка оставить украинцев без базовых услуг среди зимы. Но возобновление продолжается непрерывно", - подчеркнул Кулеба.

Последствия атаки

Войска РФ атаковали Киев ночью баллистическими ракетами и беспилотниками, сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

В Дарницком районе обломками повреждены фасад и остекление окон жилого дома. В Днепровском районе на двух локациях БПЛА упали возле жилых домов.

Известно о минимум двух пострадавших — мужчине и женщине.

В ДТЭК   сообщили,   что 107 000 семей временно без света в Киеве после массированной атаки.

В результате ночной атаки в Днепре повреждены частные дома и автомобили.

По данным   областной администрации, пострадали младенец и четырехлетняя девочка. Мальчик, которому еще нет и месяца, госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Всего в городе получили ранения четыре человека. Из-за атаки произошло несколько возгораний, повреждены объект инфраструктуры, частные дома и авто.

Также Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции.

В одном из районов Одессы поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр. На месте работают спасатели ГСЧС.

По предварительным   данным, есть один пострадавший, медики оказывают ему помощь.

В Одесском районе повреждена также энергетическая инфраструктура. Из-за обесточения объектов водопроводной системы без воды остались потребители в ряде районов Одессы. Также возникли пожары на территории рынка и супермаркета, загорелись 15 частных автомобилей.

12 февраля российская армия снова атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области.

Автор:
Светлана Манько