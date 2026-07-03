В России запускают цифровой рубль с 1 сентября: как реагируют на это россияне

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объявила, что все готово к запуску и широкому использованию цифрового рубля, назначенного на 1 сентября. Но россияне не понимают, зачем им эта третья форма денег, в дополнение к наличным и безналичным.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

По словам Набиуллиной, в этот день все системно значимые банки в России (их 12) должны проводить операции с цифровым рублем, крупные торговые предприятия будут также принимать их к оплате.

Какие еще банки будут работать с цифровым рублем, неизвестно: Центробанк РФ неожиданно утаил список банков-участников платформы цифрового рубля.

"Этот развивающийся проект. Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми и бизнесом, чтобы он был удобен… Видим большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса", – отмечает Набиуллина.

Контролировать использование средств

Цифровой рубль позволит видеть всю историю сделок, что даст властям возможность контролировать целевое использование бюджетных средств. Бюджетники по желанию могут получать зарплату такими рублями, но Центробанк и Минфин обещают им это не навязывать.

Но желания иметь дело с цифровым рублем у большинства россиян нет. Они не понимают, зачем им эта третья форма денег, в дополнение к наличным и безналичным. Цифровой рубль пока остается для большинства "понятной абстрактной категорией". Согласно исследованию, только один из десяти экономически активных россиян готов полностью перевести свою зарплату в цифровые рубли, еще 5% согласны получать таким образом часть дохода.

Задумывая цифровой рубль, Центробанк предполагал, что на них можно будет рассчитываться и офлайн, но пока эта функция не реализована.

Сейчас у россиян растет спрос на наличные из-за отключения интернета и заявления о возможности замораживания вкладов. Российская банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком денежных средств. Россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей (примерно 166 миллионов долларов) в день.







