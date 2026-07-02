- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Ровенской области поезд столкнулся с микроавтобусом: есть погибшие и раненые
На железнодорожном переезде в Ровенской области произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с поездом. Предварительно погибшие и пострадавшие среди пассажиров микроавтобуса.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци"
Отмечается, что движение на участке временно ограничено.
На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и работники железной дороги.
Все обстоятельства аварии будут установлены по результатам проверки.
Напомним, 1 мая поезд Киев-Ужгород сошел с рельсов после столкновения с автокраном: машинист и водитель крана погибли.