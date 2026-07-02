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На Рівненщині поїзд зіткнувся з мікроавтобусом: є загиблі та поранені

залізниця
На Рівненщині поїзд зіткнувся з мікроавтобусом / Depositphotos

На залізничному переїзді в Рівненській області сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з поїздом. Попередньо є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці"

Зазначається, що рух на дільниці тимчасово обмежено.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, рятувальники та працівники залізниці.

Усі обставини аварії будуть встановлені за результатами перевірки.

Нагадаємо, 1 травня поїзд Київ-Ужгород зійшов із рейок після зіткнення з автокраном: машиніст та водій крана загинули.

Автор:
Світлана Манько