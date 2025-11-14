Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

В Тернопольской области завершают ремонт аварийного участка трассы из-за угрозы оползней (ФОТО)

Ремонт проблемного участка трассы с риском оползней / Агентство восстановления

На участке автодороги М-19 в Тернопольской области обнаружен размыв земляного полотна, после чего дорожники приступили к строительству подпорной стенки для предотвращения дальнейших оползней. В настоящее время аварийно-восстановительные работы находятся на завершающем этапе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

В Тернопольской области укрепляют дорогу

В ходе очередного обследования дорог государственного значения на отрезке автодороги М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, который характеризуется высокой интенсивностью движения, специалисты зафиксировали размыв земляного полотна.

Чтобы остановить развитие этого процесса и предотвратить дальнейшую деформацию дороги, начали возведение подпорной стенки. Это сложный и многоэтапный инженерный проект, нуждающийся в точных расчетах и строгом соблюдении технологий, чтобы обеспечить прочность и долговечность конструкции.

Ремонт начали со сооружения надежного фундамента. После этого установили арматурный каркас, выполнили бетонирование и обустроили дренажную систему. В настоящее время аварийно-восстановительные работы находятся на финальной стадии.

Сводная конструкция эффективно укрепляет склон в зонах потенциальных оползней и выдерживает значительное давление грунта. Кроме этого вместо металлического барьерного ограждения установили более надежный элемент безопасности дорожного движения - бетонное парапетное ограждение типа "Нью-Джерси".

"Данный участок автодороги является местом концентрации ДТП. Из-за особенностей рельефа - крутые повороты, спуски и подъемы - часто случаются аварии с повреждением элементов барьерного ограждения. Новое ограждение "Нью-Джерси" существенно снижает последствия ДТП и риск переворачивания транспортных средств. интенсивном участке дороги", - подчеркивают в пресс-службе.

Напомним, в Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая является частью национальной транспортной системы страны. Автодорога Н-02/М-06/- Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка имеет общую протяженность более 500 километров и пролегает через семь областей.

Автор:
Ольга Опенько