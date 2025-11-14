Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Готівковий курс:

USD

42,12

42,05

EUR

49,15

48,95

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Тернопільщині завершують ремонт аварійної ділянки траси через загрозу зсувів ( ФОТО)

траса
Ремонт проблемної ділянки траси з ризиком зсувів / Агентство відновлення

На ділянці автошляху М-19 у Тернопільській області виявлено розмив земляного полотна, після чого дорожники розпочали будівництво підпірної стінки для запобігання подальшим зсувам. Наразі аварійно-відновлювальні роботи перебувають на завершальному етапі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

На Тернопільщині укріплюють дорогу

Під час чергового обстеження доріг державного значення на відрізку автошляху М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, який характеризується високою інтенсивністю руху, фахівці зафіксували розмив земляного полотна.

Щоб зупинити розвиток цього процесу та запобігти подальшій деформації дороги, розпочали зведення підпірної стінки. Це складний і багатоетапний інженерний проєкт, що потребує точних розрахунків і суворого дотримання технологій, аби забезпечити міцність і довговічність конструкції.

Ремонт розпочали зі спорудження надійного фундаменту. Після цього встановили арматурний каркас, виконали бетонування та облаштували дренажну систему. Нині аварійно-відновлювальні роботи перебувають на фінальній стадії.

Зведена конструкція ефективно укріплює схил у зонах потенційних зсувів і витримує значний тиск ґрунту. Окрім цього, замість металевого бар’єрного огородження встановили більш надійний елемент безпеки дорожнього руху - бетонне парапетне огородження типу "Нью-Джерсі".

"Дана ділянка автошляху є місцем концентрації ДТП. Через особливості рельєфу – круті повороти, спуски та підйоми – часто трапляються аварії з пошкодженням елементів бар’єрного огородження. Нове огородження "Нью-Джерсі" суттєво знижує наслідки ДТП та ризик перевертання транспортного засобу при зіткненні, забезпечуючи максимальну безпеку руху водіїв на цій інтенсивній ділянці дороги", - наголошують в пресслужбі.

Фото 2 — На Тернопільщині завершують ремонт аварійної ділянки траси через загрозу зсувів ( ФОТО)
Фото 3 — На Тернопільщині завершують ремонт аварійної ділянки траси через загрозу зсувів ( ФОТО)
Фото 4 — На Тернопільщині завершують ремонт аварійної ділянки траси через загрозу зсувів ( ФОТО)

Нагадаємо, на Житомирщині триває ремонт дороги, яка є частиною національної транспортної системи країни. Автошлях Н-02 / М-06 / - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка має загальну протяжність понад 500 кілометрів і пролягає через сім областей.

Автор:
Ольга Опенько