На Тернопільщині завершують ремонт аварійної ділянки траси через загрозу зсувів ( ФОТО)

На ділянці автошляху М-19 у Тернопільській області виявлено розмив земляного полотна, після чого дорожники розпочали будівництво підпірної стінки для запобігання подальшим зсувам. Наразі аварійно-відновлювальні роботи перебувають на завершальному етапі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

На Тернопільщині укріплюють дорогу

Під час чергового обстеження доріг державного значення на відрізку автошляху М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, який характеризується високою інтенсивністю руху, фахівці зафіксували розмив земляного полотна.

Щоб зупинити розвиток цього процесу та запобігти подальшій деформації дороги, розпочали зведення підпірної стінки. Це складний і багатоетапний інженерний проєкт, що потребує точних розрахунків і суворого дотримання технологій, аби забезпечити міцність і довговічність конструкції.

Ремонт розпочали зі спорудження надійного фундаменту. Після цього встановили арматурний каркас, виконали бетонування та облаштували дренажну систему. Нині аварійно-відновлювальні роботи перебувають на фінальній стадії.

Зведена конструкція ефективно укріплює схил у зонах потенційних зсувів і витримує значний тиск ґрунту. Окрім цього, замість металевого бар’єрного огородження встановили більш надійний елемент безпеки дорожнього руху - бетонне парапетне огородження типу "Нью-Джерсі".

"Дана ділянка автошляху є місцем концентрації ДТП. Через особливості рельєфу – круті повороти, спуски та підйоми – часто трапляються аварії з пошкодженням елементів бар’єрного огородження. Нове огородження "Нью-Джерсі" суттєво знижує наслідки ДТП та ризик перевертання транспортного засобу при зіткненні, забезпечуючи максимальну безпеку руху водіїв на цій інтенсивній ділянці дороги", - наголошують в пресслужбі.

