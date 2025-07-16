В Украине будут устанавливать модульные стальные укрытия: как они выглядят и сколько стоят (ФОТО)

На международной конференции по восстановлению Украины URC 2025 в Риме был представлен проект "Цитадель" — один из вариантов модульных стальных укрытий для защиты во время обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что модульные укрытия для общин – инициатива Государственного агентства восстановления, а представленный на URC вариант таких укрытий был разработан в партнерстве с Группой "Метинвест".

Как выглядят модульные укрытия

Модули укрытий спроектированы с учетом требований к образовательной среде: это цилиндрические конструкции диаметром 2,4 метра, которые монтируются на глубину до 5 метров.

Каждый модуль рассчитан на 48 человек, а несколько модулей можно объединять в более сложные конфигурации.

Внутри предусмотрены места для сидения или отдыха, вентиляция, освещение, санузел. Укрытия автономные, герметичные, имеют полную систему вентиляции, оснащены гардеробными, и самое главное - устойчивы к обстрелам.

Укрытия уже прошли необходимые испытания с участием военных и ГСЧС.

Модульные укрытия могут различаться по виду, форме и рассчитаться на разное количество лиц, в зависимости от потребности. Они могут использоваться практически повсюду: в больницах, на предприятиях и в жилых районах, в том числе на прифронтовых территориях. Их установка занимает всего несколько дней, что позволяет быстро усиливать защиту гражданского населения там, где это необходимо.

"Безопасные укрытия для людей сегодня - жизненная необходимость. Модульные укрытия сейчас - самый оптимальный вариант. Украинский бизнес может производить сотни таких укрытий в месяц. А их монтаж осуществляется за 3-5 дней. Стоимость модульного укрытия на 100 человек составляет 220 тысяч евро с монтажом. Почти в шесть раз меньше, чем подчеркнули.

Напомним, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сетует на отсутствие модульных укрытий в столице Украины и инициирует их обустройство на средства общины.