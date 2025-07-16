В Україні встановлюватимуть модульні сталеві укриття: як вони виглядають та скільки коштують (ФОТО)

На міжнародній конференції з відновлення України URC 2025 у Римі презентували проєкт "Цитадель" — один із варіантів модульних сталевих укриттів для захисту під час обстрілів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

Зазначається, що модульні укриття для громад — ініціатива Державного агентства відновлення, а представлений на URC варіант таких укриттів був розроблений у партнерстві з Групою "Метінвест".

Як виглядають модульні укриття

Модулі укриттів спроєктовані з урахуванням вимог до освітнього середовища: це циліндричні конструкції діаметром 2,4 метра, які монтуються на глибину до 5 метрів.

Кожен модуль розрахований на 48 осіб, а кілька модулів можна об’єднувати у більш складні конфігурації.

Усередині передбачено місця для сидіння або відпочинку, вентиляцію, освітлення, санвузол. Укриття автономні, герметичні, мають повну систему вентиляції, облаштовані вбиральні, та найголовніше - стійкі до обстрілів.

Укриття вже пройшли необхідні випробування за участі військових та ДСНС.

Модульні укриття можуть різнитись за виглядом, формою та бути розраховані на різну кількість осіб, в залежності від потреби. Вони можуть використовуватись фактично всюди: у лікарнях, на підприємствах і в житлових районах, у тому числі на прифронтових територіях. Їхнє встановлення займає лише кілька днів, що дозволяє швидко посилювати захист цивільного населення там, де це найнеобхідніше.

"Безпечні укриття для людей сьогодні — життєва необхідність. Модульні укриття зараз - найоптимальніший варіант. Український бізнес може виробляти сотні таких укриттів на місяць. А їхній монтаж здійснюється за 3-5 днів. Вартість модульного укриття на 100 людей складає 220 тисяч євро з монтажем. Майже в шість разів менше, ніж розроблені раніше", — підкреслив голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко нарікає на відсутність модульних укриттів в столиці України та ініціює їх облаштування коштом громади.