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В Украине через полгода создадут новую экономическую стратегию на 10 лет

экономика
В Украине через полгода создадут новую экономическую стратегию на 10 лет / Depositphotos

Международная консалтинговая компания McKinsey на заседании Совета по поддержке предпринимательства при президенте представила базовые подходы к созданию новой экономической стратегии Украины. Работу над документом планируют завершить через шесть месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина"

По словам Тигипко, который также возглавляет Совет по предпринимательству Кирилла Буданова, это будет среднесрочная программа развития страны, рассчитанная на 7-10 лет. Идею создания такого документа поддержал президент Владимир Зеленский.

Перед разработчиками из McKinsey, начавшими работу два месяца назад, поставили два ключевых ограничения: обязательная евроинтеграция и необходимость построить либеральную экономику в Европейском Союзе.

Новая программа развития и привлечения предпринимателей

Новая стратегия будет содержать не только общее видение налоговой реформы или дерегуляции, но отдельные секторальные и региональные программы. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" несколько других членов Совета по поддержке предпринимательства, в рамках этой работы предусматривается разработка отдельных отраслевых стратегий.

Основатель финансово-промышленной группы "ТАС" Сергей Тигипко призвал украинских предпринимателей активно приобщаться к созданию документа и помочь с его финансированием. Он объяснил необходимость разработки единого документа тем, что ранее в стране было внедрено много действенных инструментов, таких как программа "5-7-9" или бизнес-парки, а также ряд неудачных решений, однако в целом экономической политике не хватало системности.

Он добавил, что согласование либерального подхода с жесткими требованиями евроинтеграции нуждается в привлечении ведущих экспертов. Тигипко отметил, что для разработки предложений в конкретных отраслях бизнеса следует нанимать специалистов из компаний "Большой четверки" или других профильных советников. Сам бизнесмен уже нанял BDO для детального изучения практики проверок предприятий, чтобы помочь создать максимально правильный и свободный режим для бизнеса в рамках будущего вступления Украины в ЕС в течение двух лет.

Напомним, минимальная зарплата и прожиточный минимум будут расти. Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, предусматривающую поэтапное повышение социальных стандартов, поддержку ветеранов и ускорение экономического роста. Документ базируется на сценарии улучшения ситуации безопасности в стране с 2027 года.

Автор:
Максим Кольц