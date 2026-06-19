В Україні за пів року створять нову економічну стратегію на 10 років

Міжнародна консалтингова компанія McKinsey на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва при президентові представила базові підходи до створення нової економічної стратегії України. Роботу над документом планують завершити за шість місяців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал "Інтерфакс-Україна”

За словами Тігіпка, який також очолює Раду з питань підприємництва Кирила Буданова, це буде середньострокова програма розвитку країни, розрахована на 7-10 років. Ідею створення такого документа підтримав президент Володимир Зеленський.

Перед розробниками з McKinsey, які розпочали роботу два місяці тому, поставили два ключові обмеження: обов'язкова євроінтеграція та необхідність побудувати найліберальнішу економіку в Європейському Союзі.

Нова програма розвитку та залучення підприємців

Нова стратегія міститиме не лише загальне бачення податкової реформи чи дерегуляції, а й окремі секторальні та регіональні програми. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" кілька інших членів Ради з питань підтримки підприємництва, у межах цієї роботи передбачається розробка окремих галузевих стратегій.

Засновник фінансово-промислової групи "ТАС" Сергій Тігіпко закликав українських підприємців активно долучатися до створення документа та допомогти з його фінансуванням. Він пояснив необхідність розробки єдиного документа тим, що раніше в країні було впроваджено багато дієвих інструментів, як-от програма "5-7-9" або бізнес-парки, а також низка невдалих рішень, проте загалом економічній політиці бракувало системності.

Він додав, що узгодження ліберального підходу з жорсткими вимогами євроінтеграції потребує залучення провідних експертів. Тігіпко зазначив, що для розробки пропозицій у конкретних галузях бізнесу варто наймати фахівців із компаній "Великої четвірки" або інших профільних радників. Сам бізнесмен уже найняв компанію BDO для детального вивчення практики перевірок підприємств, щоб допомогти створити максимально правильний та вільний режим для бізнесу в межах майбутнього вступу України до ЄС протягом двох років.

Нагадаємо, мінімальна зарплата та прожитковий мінімум зростатимуть. Кабінет міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка передбачає поетапне підвищення соціальних стандартів, підтримку ветеранів та прискорення економічного зростання. Документ базується на сценарії покращення безпекової ситуації в країні з 2027 року.