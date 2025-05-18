В Украине дешевеют тепличные помидоры из-за низкого спроса

На этой неделе в Украине отмечено снижение цен на тепличные помидоры. Основной причиной удешевления является слабый спрос на внутреннем рынке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

По состоянию на сегодняшний день тепличные томаты от украинских производителей продаются по цене от 65 до 80 гривен за килограмм (1,57–1,93 доллара США/кг), в зависимости от сорта и объемов партий.

Это в среднем на 20% дешевле недели назад.

В то же время, несмотря на нынешнее снижение, цены остаются примерно на 23% выше, чем в середине мая 2024 года. Однако представители тепличных хозяйств не исключают дальнейшего падения стоимости.

По словам производителей, если темпы реализации будут оставаться низкими, им придется снижать цены еще больше во избежание накопления нереализованной продукции на складах.

Напомним, в начале месяца украинские тепличные комбинаты продавали томаты не дороже, чем за 70–100 грн/кг , что в среднем на 18% меньше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: