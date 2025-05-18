В Україні дешевшають тепличні помідори через низький попит

Цього тижня в Україні зафіксовано зниження цін на тепличні помідори. Основною причиною здешевлення є слабкий попит на внутрішньому ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Станом на сьогодні тепличні томати від українських виробників продаються за ціною від 65 до 80 гривень за кілограм (1,57–1,93 долара США/кг), залежно від сорту та обсягів партій.

Це в середньому на 20% дешевше, ніж тиждень тому.

Водночас, попри нинішнє зниження, ціни залишаються приблизно на 23% вищими, ніж у середині травня 2024 року. Проте представники тепличних господарств не виключають подальшого падіння вартості.

За словами виробників, якщо темпи реалізації залишатимуться низькими, їм доведеться знижувати ціни ще більше, щоб уникнути накопичення нереалізованої продукції на складах.

Нагадаємо, на початку місяця українські тепличні комбінати продавали томати не дорожче ніж за 70–100 грн/кг, що в середньому на 18% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: