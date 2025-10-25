Запланована подія 2

В Украине готовят новую Концепцию для построения доступной сети зарядок для электромобилей

Украина будет развивать инфраструктуру для зарядных станций электротранспорта / Depositphotos

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры начало работу над концепцией развития инфраструктуры зарядных станций для электрического транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ведомства.

Разработка концепции предусмотрена Национальным планом действий по возобновляемой энергетике до 2030 года. Ее главная цель – создание по всей территории Украины удобной, безопасной и доступной сети зарядных станций: от международных транспортных коридоров до общин и крупных городов.

Документ также предусматривает адаптацию украинских стандартов к европейским требованиям, в частности к Регламенту (EU) 2023/1804 AFIR, определяющему обязательные параметры для инфраструктуры зарядных станций вдоль сети TEN-T.

В настоящее время в Украине проверяют:

  • текущее состояние развития зарядной инфраструктуры;
  • барьеры, сдерживающие ее расширение;
  • вопросы подключения к сетям и земельным процедурам;
  • возможности государственно-частного партнерства;
  • опыт реализации закона №2956.

По данным Служб восстановления и развития инфраструктуры, на июль 2025 года в Украине работает более 470 зарядных станций вдоль автомобильных дорог государственного значения. Однако потребность в дальнейшем расширении сети остается острой, особенно на международных трассах и общинах.

Минразвития подготовит предварительный вариант Концепции и передаст его на обсуждение и общественные консультации.

Напомним, недавно Министерство энергетики представило интерактивную карту благоприятных мест для расположения зарядных станций электромобилей, которая поможет оптимизировать развитие электрозарядной инфраструктуры в стране.

Автор:
Татьяна Гойденко