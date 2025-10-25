Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні готують нову Концепцію для розбудови доступної мережі зарядок для електромобілів

зарядки для електромобілів
Україна розвиватиме інфраструктуру для зарядних станцій електротранспорту / Depositphotos

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало роботу над Концепцією розвитку інфраструктури зарядних станцій для електричного транспорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відомства.

Розробка концепції передбачена Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2030 року. Її головна мета — створення по всій території України зручної, безпечної та доступної мережі зарядних станцій: від міжнародних транспортних коридорів до громад і великих міст.

Документ також передбачатиме адаптацію українських стандартів до європейських вимог, зокрема до Регламенту (EU) 2023/1804 AFIR, який визначає обов’язкові параметри для інфраструктури зарядних станцій уздовж мережі TEN-T.

Наразі в Україні перевіряють:

  • поточний стан розвитку зарядної інфраструктури;
  • бар’єри, що стримують її розширення;
  • питання підключення до мереж і земельних процедур;
  • можливості державно-приватного партнерства;
  • досвід реалізації закону №2956.

За даними Служб відновлення та розвитку інфраструктури, станом на липень 2025 року в Україні працює понад 470 зарядних станцій вздовж автомобільних доріг державного значення. Однак потреба у подальшому розширенні мережі залишається гострою, особливо на міжнародних трасах та у громадах.

Мінрозвитку підготує попередній варіант Концепції та передасть його на обговорення і громадські консультації.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство енергетики презентувало інтерактивну карту сприятливих місць для розташування зарядних станцій електромобілів, яка допоможе оптимізувати розвиток електрозарядної інфраструктури в країні.

Автор:
Тетяна Гойденко