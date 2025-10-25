- Категорія
В Україні готують нову Концепцію для розбудови доступної мережі зарядок для електромобілів
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало роботу над Концепцією розвитку інфраструктури зарядних станцій для електричного транспорту.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відомства.
Розробка концепції передбачена Національним планом дій з відновлюваної енергетики до 2030 року. Її головна мета — створення по всій території України зручної, безпечної та доступної мережі зарядних станцій: від міжнародних транспортних коридорів до громад і великих міст.
Документ також передбачатиме адаптацію українських стандартів до європейських вимог, зокрема до Регламенту (EU) 2023/1804 AFIR, який визначає обов’язкові параметри для інфраструктури зарядних станцій уздовж мережі TEN-T.
Наразі в Україні перевіряють:
- поточний стан розвитку зарядної інфраструктури;
- бар’єри, що стримують її розширення;
- питання підключення до мереж і земельних процедур;
- можливості державно-приватного партнерства;
- досвід реалізації закону №2956.
За даними Служб відновлення та розвитку інфраструктури, станом на липень 2025 року в Україні працює понад 470 зарядних станцій вздовж автомобільних доріг державного значення. Однак потреба у подальшому розширенні мережі залишається гострою, особливо на міжнародних трасах та у громадах.
Мінрозвитку підготує попередній варіант Концепції та передасть його на обговорення і громадські консультації.
Нагадаємо, нещодавно Міністерство енергетики презентувало інтерактивну карту сприятливих місць для розташування зарядних станцій електромобілів, яка допоможе оптимізувати розвиток електрозарядної інфраструктури в країні.