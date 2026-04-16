В Украине могут разрешить выкуп частей у компаний с российским капиталом: что изменится

Украинский бизнес предлагает обновить регулирование компаний с российским капиталом, в частности, разрешить выкуп долей, принадлежащих гражданам Российской Федерации или подсанкционным бенефициарам, в случаях, когда их доля превышает 10%.

Как пишет Delo.u a , об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины .

В настоящее время действует постановление Кабмина №187, ограничивающее сделки с компаниями, где доля российского капитала составляет от 10%. Она фактически блокирует изменение структуры собственности, что затрудняет выход российских бенефициаров из бизнеса.

Участники рынка и эксперты назвали основные проблемы:

действует ограничение на компании с долей российского капитала от 10% и более

отсутствует механизм юридического "самоочистки" бизнеса от российских долей

невозможность изменения структуры собственности из-за действующих санкционных правил

блокирование хозяйственной деятельности даже у компаний без фактического контроля РФ

правовая неопределенность для бизнеса с потенциальным "российским следом"

"Проблема не в том, что Украина блокирует российский капитал и налагает санкции – это необходимо. Проблема в том, что до сих пор нет юридических механизмов, как компаниям избавиться от рискованных инвестиций и как урегулировать деятельность бизнеса подсанкционных лиц. В результате они либо продолжают работать на владельцев в обход ограничений, либо останавливаются и не создают добавленную стоимость для экономики и экономии. инструменты урегулированных разрешений» – говорит глава аналитического центра «Институт Законодательных Идей» (ИЗИ) Татьяна Хутор.

Что предлагает бизнес

Бизнес предлагает комплексное обновление регулировки:

разрешить выкуп долей российских или подсанкционных владельцев

ввести механизм "урегулированного выхода" из компаний

создать систему исключений из санкций для компаний без реального контроля РФ

разрешить участие таких компаний в госзакупках при условии проверки структуры собственности

внедрить инструменты временного управления активами

уточнить критерии "российского контроля" в бизнесе

Напомним, в Украине утверждены новые правила реализации санкционных активов . В частности, речь идет о запуске механизмов, позволяющих эффективно управлять активами подсанкционных лиц и направлять полученные средства на восстановление экономики.