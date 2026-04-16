Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине могут разрешить выкуп частей у компаний с российским капиталом: что изменится

конференция
В Украине могут разрешить выкуп долей компаниям с российским следом / Минэкономики

Украинский бизнес предлагает обновить регулирование компаний с российским капиталом, в частности, разрешить выкуп долей, принадлежащих гражданам Российской Федерации или подсанкционным бенефициарам, в случаях, когда их доля превышает 10%.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В настоящее время действует постановление Кабмина №187, ограничивающее сделки с компаниями, где доля российского капитала составляет от 10%. Она фактически блокирует изменение структуры собственности, что затрудняет выход российских бенефициаров из бизнеса.

Участники рынка и эксперты назвали основные проблемы:

  • действует ограничение на компании с долей российского капитала от 10% и более
  • отсутствует механизм юридического "самоочистки" бизнеса от российских долей
  • невозможность изменения структуры собственности из-за действующих санкционных правил
  • блокирование хозяйственной деятельности даже у компаний без фактического контроля РФ
  • правовая неопределенность для бизнеса с потенциальным "российским следом"

"Проблема не в том, что Украина блокирует российский капитал и налагает санкции – это необходимо. Проблема в том, что до сих пор нет юридических механизмов, как компаниям избавиться от рискованных инвестиций и как урегулировать деятельность бизнеса подсанкционных лиц. В результате они либо продолжают работать на владельцев в обход ограничений, либо останавливаются и не создают добавленную стоимость для экономики и экономии. инструменты урегулированных разрешений» – говорит глава аналитического центра «Институт Законодательных Идей» (ИЗИ) Татьяна Хутор.

Что предлагает бизнес

Бизнес предлагает комплексное обновление регулировки:

  • разрешить выкуп долей российских или подсанкционных владельцев
  • ввести механизм "урегулированного выхода" из компаний
  • создать систему исключений из санкций для компаний без реального контроля РФ
  • разрешить участие таких компаний в госзакупках при условии проверки структуры собственности
  • внедрить инструменты временного управления активами
  • уточнить критерии "российского контроля" в бизнесе

Напомним, в Украине утверждены новые правила реализации санкционных активов . В частности, речь идет о запуске механизмов, позволяющих эффективно управлять активами подсанкционных лиц и направлять полученные средства на восстановление экономики.

Автор:
Лариса Крупко