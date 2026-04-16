В Україні можуть дозволити викуп часток у компаній із російським капіталом: що зміниться

Український бізнес пропонує оновити регулювання компаній із російським капіталом, зокрема дозволити викуп часток, що належать громадянам Російської Федерації або підсанкційним бенефіціарам, у випадках, коли їхня частка перевищує 10%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нині діє постанова Кабміну №187, яка обмежує операції з компаніями, де частка російського капіталу становить від 10%. Вона також фактично блокує зміну структури власності, що ускладнює вихід російських бенефіціарів із бізнесу.

Учасники ринку та експерти назвали основні проблеми:

діє обмеження на компанії з часткою російського капіталу від 10% і більше

відсутній механізм юридичного "самоочищення" бізнесу від російських часток

неможливість зміни структури власності через чинні санкційні правила

блокування господарської діяльності навіть у компаній без фактичного контролю РФ

правова невизначеність для бізнесу з потенційним "російським слідом"

"Проблема не в тому, що Україна блокує російський капітал і накладає санкції – це необхідно. Проблема в тому, що досі немає юридичних механізмів, як компаніям позбутися ризикованих інвестицій і як врегулювати діяльність бізнесу підсанкційних осіб. У результаті вони або продовжують працювати на власників в обхід обмежень, або зупиняються і не створюють додану вартість для економіки України. Саме тому потрібен баланс – системні законодавчі рішення та інструменти врегульованих дозволів" – каже голова аналітичного центру "Інститут Законодавчих Ідей" (ІЗІ) Тетяна Хутор.

Що пропонує бізнес

Бізнес пропонує комплексне оновлення регулювання:

дозволити викуп часток російських або підсанкційних власників

запровадити механізм "врегульованого виходу" з компаній

створити систему винятків із санкцій для компаній без реального контролю РФ

дозволити участь таких компаній у держзакупівлях за умови перевірки структури власності

запровадити інструменти тимчасового управління активами

уточнити критерії "російського контролю" в бізнесі

Нагадаємо, в Україні затверджено нові правила реалізації санкційних активів. Зокрема, йдеться про запуск механізмів, які дозволяють ефективніше управляти активами підсанкційних осіб та спрямовувати отримані кошти на відновлення економіки.