- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине объединили инструменты поддержки экспорта: подписан Меморандум между Госпродпотребслужбой и Офисом экспорта
Госпродпотребслужба и Государственное учреждение "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на усиление поддержки украинских производителей и расширение их присутствия на международных рынках.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
В рамках договоренностей стороны планируют перейти от фрагментарных инициатив к более скоординированной государственной политике в сфере поддержки экспорта.
Речь идет об усилении практического взаимодействия с бизнесом, в частности по участию украинских компаний в международных выставках, а также разъяснение требований иностранных рынков.
По словам главы Госпродпотребслужбы Сергея Ткачука, ключевым элементом развития экспорта является доверие к украинской продукции, которая формируется из-за качества и безопасности товаров.
Он отметил, что одной из задач ведомства является помощь бизнеса в адаптации к международным стандартам и снижении барьеров при выходе на внешние рынки.
Директор учреждения Андрей Талама подчеркнул, что сотрудничество направлено на создание экосистемы поддержки экспорта, в которой предприниматели будут получать комплексное сопровождение при выходе на новые рынки и закреплении на них.
Подписание меморандума рассматривается как шаг к усилению институционального взаимодействия между государственными структурами в области развития экспорта.
Заметим, что за первые два месяца 2026 года товарооборот Украины достиг $21,3 млрд. Импорт составил $14,8 млрд, а экспорт - $6,5 млрд. Основные поставщики: Китай, Польша и Турция.