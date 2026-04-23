В Україні об’єднали інструменти підтримки експорту: що відомо

В Україні об'єднали інструменти підтримки експорту: що відомо

Держпродспоживслужба та Державна установа "Офіс з розвитку підприємництва та експорту" підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на посилення підтримки українських виробників та розширення їхньої присутності на міжнародних ринках.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держпродспоживслужбу.

У межах домовленостей сторони планують перейти від фрагментарних ініціатив до більш скоординованої державної політики у сфері підтримки експорту.

Йдеться про посилення практичної взаємодії з бізнесом, зокрема щодо участі українських компаній у міжнародних виставках, а також роз’яснення вимог іноземних ринків.

За словами голова Держпродспоживслужби Сергія Ткачука, ключовим елементом розвитку експорту є довіра до української продукції, яка формується через якість і безпечність товарів.

Він зазначив, що одним із завдань відомства є допомога бізнесу в адаптації до міжнародних стандартів та зниженні бар’єрів під час виходу на зовнішні ринки.

Директор установи Андрій Талама наголосив, що співпраця має на меті створення екосистеми підтримки експорту, в якій підприємці отримуватимуть комплексний супровід при виході на нові ринки та закріпленні на них.

Підписання меморандуму розглядається як крок до посилення інституційної взаємодії між державними структурами у сфері розвитку експорту.

Зауважимо, за перші два місяці 2026 року товарообіг України досяг $21,3 млрд. Імпорт склав $14,8 млрд, а експорт - $6,5 млрд. Основні постачальники: Китай, Польща та Туреччина. 

Автор:
Тетяна Гойденко