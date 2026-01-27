Україна розвиватиме несировинний експорт і продукцію з високою доданою вартістю

Розвиток несировинного експорту залишається одним із ключових пріоритетів економічної політики України. Держава має забезпечити українським експортерам системну та передбачувану підтримку, а акцент робитиметься на товарах переробки та продукції з високою доданою вартістю.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Пріоритет експорту України

За словами міністра, війна, руйнування інфраструктури, трансформація глобальної економіки, нові торговельні та фінансові обмеження формують нову реальність, у якій Україна змушена не просто адаптуватися, а будувати економіку майбутнього. І експорт є одним із ключових драйверів стійкості та відновлення.

"Ми говоримо не лише про потребу зростання експорту як такого, а й про зміну його структури. Наш пріоритет - несировинний експорт. Розвиток такого експорту, нарощування продажів за кордон товарів переробки і продукції з високою доданою вартістю - одна з ключових задач політики "Зроблено в Україні". Маємо навчитися робити й експортувати більшу вартість у меншому обсязі: не ліс-кругляк, а меблі, не металобрухт, а металовироби і машинобудування, не сою і ріпак, а олію та шрот. А також - відкривати нові експортні ніші по товарах із високою доданою вартістю", — підкреслив Олексій Соболев.

Важливу роль у підтримці несировинного експорту відіграє Експортно-кредитне агентство (ЕКА). У 2025 році ЕКА забезпечило підтримку експорту на 10,43 млрд грн, що на 40% більше, ніж у 2024 році. За словами Соболева, це позитивна динаміка, однак для стійкого зростання обсяги підтримки мають бути суттєво більшими. Саме ЕКА має стати одним із ключових інструментів розвитку несировинного експорту.

Водночас минулий рік був складним для українського експорту. Попри очікуване економічне зростання на рівні близько 2%, експорт товарів скоротився на 3% і становив 40,5 млрд доларів, що є нижчим показником, ніж у 2022 році.

Міністр наголосив, що для поліпшення ситуації необхідні спільні зусилля всіх учасників процесу. Виробники мають активніше просувати продукцію на зовнішніх ринках, фінансові установи - розширювати інструменти фінансування та страхування експорту, а держава - забезпечувати підтримку експортерів і сприяти відкриттю нових ринків.

Нагадаємо, в Україні вже понад два тижні тримається справжня зима з морозами від 10 до 22 градусів морозу. Хоча сніг надійно захищає озимі від вимерзання, логістика опинилася під ударом. Поставки української пшениці в порти суттєво сповільнилися, тому трейдери змушені підвищувати ціни на зерно.