В Украине обнаружили нидерландские желейные конфеты с содержанием наркотического вещества

Госпродпотребслужба предупреждает о возможном попадании на украинский рынок желейных жевательных конфет, содержащих психоактивное вещество дельта-9-тетрагидроканабинол (ТГК). Опасную продукцию экспортировали из Нидерландов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на оговорку ведомства.

Информация поступила через европейскую систему быстрого оповещения RASFF от 17 апреля 2026 года. Сообщается, что продукция поставлялась в страны Европы и могла быть нелегально или по ошибке завезена на территорию Украины.

Детали опасного импорта и риски

Вещество дельта-9-тетрагидроканабинол оказывает прямое влияние на ЦНС. Ее употребление может повлечь за собой изменение сознания, нарушение координации движений и непредсказуемые поведенческие реакции.

Согласно данным системы RASFF, к инциденту причастны следующие компании:

Поставщик – нидерландская компания Multitrance/G-Trading BV.

Получатель в Украине - согласно документам, компания UATRAVA.NET.

В настоящее время территориальные органы службы получили поручение принять немедленные меры по изъятию товара из обращения. Специалисты работают над идентификацией операторов рынка, которые могли совершить фактический импорт этой продукции.

Предостережения для потребителей

Госпродслужба призывает граждан быть максимально бдительными, особенно при заказе пищевых продуктов через интернет-платформы.

"Гражданам рекомендуют быть внимательными при покупке пищевых продуктов, в частности через сеть Интернет, а в случае обнаружения подозрительного товара - безотлагательно обращаться в территориальные органы службы" - говорится в сообщении.

