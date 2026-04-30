В Україні виявили нідерландські желейні цукерки з вмістом наркотичної речовини

Держпродспоживслужба попереджає про можливе потрапляння на український ринок желейних жувальних цукерок, які містять психоактивну речовину дельта-9-тетрагідроканабінол (ТГК). Небезпечну продукцію експортували з Нідерландів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на застереження відомства.

Інформація надійшла через європейську систему швидкого оповіщення RASFF від 17 квітня 2026 року. Повідомляється, що продукція постачалася до країн Європи та могла бути нелегально або помилково завезена на територію України.

Деталі небезпечного імпорту та ризики

Речовина дельта-9-тетрагідроканабінол чинить прямий вплив на центральну нервову систему. Її вживання може спричинити зміну свідомості, порушення координації рухів та непередбачувані поведінкові реакції.

Згідно з даними системи RASFF, до інциденту причетні такі компанії:

Постачальник — нідерландська компанія Multitrance / G-Trading BV.

Отримувач в Україні — згідно з документами, компанія UATRAVA.NET.

Наразі територіальні органи служби отримали доручення вжити негайних заходів для вилучення товару з обігу. Фахівці працюють над ідентифікацією операторів ринку, які могли здійснити фактичний імпорт цієї продукції.

Застереження для споживачів

Держпродспоживслужба закликає громадян бути максимально пильними, особливо при замовленні харчових продуктів через інтернет-платформи.

"Громадянам рекомендують бути уважними під час придбання харчових продуктів, зокрема через мережу Інтернет, а в разі виявлення підозрілого товару — невідкладно звертатися до територіальних органів служби" — зазначено у повідомленні.

