Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні виявили нідерландські желейні цукерки з вмістом наркотичної речовини

В Україні виявили нідерландські желейні цукерки з вмістом наркотичної речовини / Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба попереджає про можливе потрапляння на український ринок желейних жувальних цукерок, які містять психоактивну речовину дельта-9-тетрагідроканабінол (ТГК). Небезпечну продукцію експортували з Нідерландів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на застереження відомства.

Інформація надійшла через європейську систему швидкого оповіщення RASFF від 17 квітня 2026 року. Повідомляється, що продукція постачалася до країн Європи та могла бути нелегально або помилково завезена на територію України.

Деталі небезпечного імпорту та ризики

Речовина дельта-9-тетрагідроканабінол чинить прямий вплив на центральну нервову систему. Її вживання може спричинити зміну свідомості, порушення координації рухів та непередбачувані поведінкові реакції.

Згідно з даними системи RASFF, до інциденту причетні такі компанії:

  • Постачальник — нідерландська компанія Multitrance / G-Trading BV.
  • Отримувач в Україні — згідно з документами, компанія UATRAVA.NET.

Наразі територіальні органи служби отримали доручення вжити негайних заходів для вилучення товару з обігу. Фахівці працюють над ідентифікацією операторів ринку, які могли здійснити фактичний імпорт цієї продукції.

Застереження для споживачів

Держпродспоживслужба закликає громадян бути максимально пильними, особливо при замовленні харчових продуктів через інтернет-платформи.

"Громадянам рекомендують бути уважними під час придбання харчових продуктів, зокрема через мережу Інтернет, а в разі виявлення підозрілого товару — невідкладно звертатися до територіальних органів служби" — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, в курятині з України, яку експортували до Азербайджану, знайшли сальмонелу. У партії замороженого м'яса птаха виявили небезпечну бактерію, що призвело до посилення контролю над українською м'ясною продукцією на зовнішніх ринках.

Автор:
Максим Кольц