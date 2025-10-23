Запланована подія 2

В Украине ограничили импорт животной продукции из Нидерландов, Литвы и Испании из-за вспышек болезней

Запрет на импорт животных из ЕС / Depositphotos

Госпродпотребслужба временно запретила ввоз на территорию Украины животных и продукции животного происхождения из отдельных районов Нидерландов, Литвы и Испании. Решение принято из-за вспышек опасных болезней среди животных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Ассоциации производителей молока со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Запрет на импорт

Госпродслужба ввела временный запрет на ввоз в Украину животных и продукции животного происхождения из отдельных районов трех европейских стран:

  • Нидерландов – в связи со вспышками высокопатогенного гриппа птицы;
  • Литвы - из-за зафиксированных случаев блутанга;
  • Испании - из-за выявления заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.

Ограничения включают импорт живых животных, инкубационных яиц, молочных продуктов, кожевенного сырья и генетического материала. Исключение составляет только продукция, прошедшая термическую или иную обработку, гарантирующую уничтожение возбудителей болезней.

В частности, в Нидерландах зафиксированы случаи высокопатогенного гриппа птицы. Запрещено импортировать инкубационные яйца, птицу и продукты от нее, кроме прошедших специальную обработку, гарантирующую уничтожение вируса.

В Литве обнаружено заболевание блутангом. Запрещен ввоз восприимчивых к вирусу животных и их генетического материала.

В свою очередь в Испании зарегистрированы случаи заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Запрещен импорт восприимчивых животных, репродуктивного материала, свежих и охлажденных кож, сырого молока и молочных продуктов для потребления человеком, за исключением продукции, обработанной методами, гарантирующими уничтожение возбудителя.

Напомним, в первом полугодии 2025 года Госпродпотребслужба обнаружила 28 видов опасной непищевой продукции, что могло представлять риск для здоровья и безопасности потребителей. С рынка изъято более 35 тысяч единиц таких товаров.

