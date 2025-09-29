Игрушки, фены, зарядные устройства: какие опасные товары обнаруживают в Украине

В первом полугодии 2025 года Госпродслужба обнаружила 28 видов опасной непищевой продукции, что могло представлять риск для здоровья и безопасности потребителей. С рынка изъято более 35 тысяч единиц таких товаров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Госпродпотребслужбы.

Какие товары изъяли

По данным ведомства, среди изъятых из обращения товаров:

12 видов игрушек;

8 видов зарядных устройств;

8 видов электрического и электронного оборудования (настольные лампы, фен, обогреватель, удлинители).

В каких регионах

В Госпродпотребслужбе отмечают, что опасная продукция зафиксирована в 9 областях Украины. Больше нарушений — в Киевской, Житомирской и Полтавской областях. В общей сложности с рынка изъято более 35 тысяч единиц такой продукции.

«Каждая изъятая из оборота опасная игрушка или неисправный электроприбор — спасенное здоровье или даже жизнь. Мы советуем украинцам проверять товары, ведь осведомленность – лучшая защита потребителя», - подчеркивают в ведомстве.

Что советуют потребителям

Госпродслужба советует украинцам:

проверять информацию о продукции в базе данных «Внимание»;

обращать внимание на наличие маркировки, инструкций и сертификатов соответствия;

сообщать о подозрительной продукции в территориальные органы Госпродпотребслужбы.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать рисков и защитить свое здоровье и своих близких.

Напомним, Госпродпотребслужба вместе с Общественным советом обсудили создание электронной системы e-Food, которая должна упростить бюрократические процедуры в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Благодаря новому сервису бизнес и граждане смогут быстрее взаимодействовать с ведомством и получать услуги в цифровом формате.