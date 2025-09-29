- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Игрушки, фены, зарядные устройства: какие опасные товары обнаруживают в Украине
В первом полугодии 2025 года Госпродслужба обнаружила 28 видов опасной непищевой продукции, что могло представлять риск для здоровья и безопасности потребителей. С рынка изъято более 35 тысяч единиц таких товаров.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Госпродпотребслужбы.
Какие товары изъяли
По данным ведомства, среди изъятых из обращения товаров:
- 12 видов игрушек;
- 8 видов зарядных устройств;
- 8 видов электрического и электронного оборудования (настольные лампы, фен, обогреватель, удлинители).
В каких регионах
В Госпродпотребслужбе отмечают, что опасная продукция зафиксирована в 9 областях Украины. Больше нарушений — в Киевской, Житомирской и Полтавской областях. В общей сложности с рынка изъято более 35 тысяч единиц такой продукции.
«Каждая изъятая из оборота опасная игрушка или неисправный электроприбор — спасенное здоровье или даже жизнь. Мы советуем украинцам проверять товары, ведь осведомленность – лучшая защита потребителя», - подчеркивают в ведомстве.
Что советуют потребителям
Госпродслужба советует украинцам:
- проверять информацию о продукции в базе данных «Внимание»;
- обращать внимание на наличие маркировки, инструкций и сертификатов соответствия;
- сообщать о подозрительной продукции в территориальные органы Госпродпотребслужбы.
Соблюдение этих простых правил поможет избежать рисков и защитить свое здоровье и своих близких.
Напомним, Госпродпотребслужба вместе с Общественным советом обсудили создание электронной системы e-Food, которая должна упростить бюрократические процедуры в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Благодаря новому сервису бизнес и граждане смогут быстрее взаимодействовать с ведомством и получать услуги в цифровом формате.