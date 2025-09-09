Система e-Food: как в Украине планируют цифровизировать сферу пищевых продуктов

Госпродпотребслужба вместе с Общественным советом обсудили создание электронной системы e-Food, которая должна упростить бюрократические процедуры в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Благодаря новому сервису бизнес и граждане смогут быстрее взаимодействовать с ведомством и получать услуги в цифровом формате.

Электронная система e-Food

Советник Председателя Госпродпотребслужбы и руководитель Офиса цифровизации Соломия Старосольская вместе с директором Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Игорем Лоцким провели встречу с Общественным советом при Госпродпотребслужбе.

Основной темой обсуждения стало внедрение новой электронной системы e-Food для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В результате внедрения eFood бизнес и граждане смогут быстрее и проще взаимодействовать с Госпродпотребслужбой, получать более качественные услуги и быть уверенными в прозрачности процедур. Это шаг к современному цифровому государству, где комфорт и безопасность людей становятся главным приоритетом", - отметила Соломия Старосольская.

В пресс-службе отмечают, что сегодня бизнес и граждане вынуждены преодолевать многочисленные бюрократические процедуры, на самом деле отвечающие международным требованиям: регистрацию мощностей, получение разрешений и представление отчетов. Большинство этих процессов все еще нуждаются в бумажных документах, отнимающих значительное время и ресурсы.

Проект постановления о запуске e-Food создает основу для перевода важных государственных услуг в цифровую форму, в частности в сферах ветеринарной медицины и безопасности пищевых продуктов, непосредственно влияющих на качество продуктов питания и здоровья населения.

Реализация этой инициативы будет способствовать выполнению Украиной обязательств перед ЕС в рамках Соглашения об ассоциации и продолжит цифровую трансформацию Госпотребпотребслужбы, упрощая процедуры и повышая прозрачность для бизнеса и граждан.

