Система e-Food: як в Україні планують цифровізувати сферу харчових продуктів

Держпродспоживслужба разом із Громадською радою обговорили створення електронної системи e-Food, яка має спростити бюрократичні процедури у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Завдяки новому сервісу бізнес і громадяни зможуть швидше взаємодіяти з відомством і отримувати послуги у цифровому форматі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

Електронна система e-Food

Радник Голови Держпродспоживслужби та керівник Офісу цифровізації Соломія Старосольська разом із директором Департаменту безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини Ігорем Лоцкіним провели зустріч із Громадською радою при Держпродспоживслужбі.

Основною темою обговорення стало впровадження нової електронної системи e-Food для забезпечення безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"У результаті впровадження eFood бізнес та громадяни зможуть швидше й простіше взаємодіяти з Держпродспоживслужбою, отримувати якісніші послуги та бути впевненими у прозорості процедур. Це крок до сучасної цифрової держави, де комфорт і безпека людей стають головним пріоритетом", - зазначила Соломія Старосольська.

В пресслужбі зазначають, що сьогодні бізнес і громадяни змушені долати численні бюрократичні процедури, що насправді відповідають міжнародним вимогам: реєстрацію потужностей, отримання дозволів та подання звітів. Більшість цих процесів усе ще потребує паперових документів, що забирає значний час і ресурси.

Проєкт постанови щодо запуску e-Food створює основу для переведення важливих державних послуг у цифрову форму, зокрема у сферах ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів, які безпосередньо впливають на якість харчів і здоров’я населення.

Реалізація цієї ініціативи сприятиме виконанню Україною зобов’язань перед ЄС у рамках Угоди про асоціацію та продовжить цифрову трансформацію Держпродспоживслужби, спрощуючи процедури та підвищуючи прозорість для бізнесу і громадян.

