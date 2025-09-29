Іграшки, фени, зарядні пристрої: які небезпечні товари виявляють в Україні

У першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба виявила 28 видів небезпечної нехарчової продукції, що могла становити ризик для здоров’я та безпеки споживачів. Із ринку вилучено понад 35 тисяч одиниць таких товарів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Які товари вилучили

За даними відомства, серед вилучених із обігу товарів:

12 видів іграшок;

8 видів зарядних пристроїв;

8 видів електричного та електронного обладнання (настільні лампи, фен, обігрівач, подовжувачі).

У яких регіонах

У Держпродспоживслужбі зазначають, що небезпечну продукцію зафіксовано у 9 областях України. Найбільше порушень — у Київській, Житомирській та Полтавській областях. Загалом із ринку вилучено понад 35 тисяч одиниць такої продукції.

"Кожна вилучена з обігу небезпечна іграшка чи несправний електроприлад — це врятоване здоров’я чи навіть життя. Ми радимо українцям перевіряти товари, адже обізнаність — найкращий захист споживача", - підкреслюють у відомстві.

Що радять споживачам

Держпродспоживслужба радить українцям:

перевіряти інформацію про продукцію у базі даних "Увага";

звертати увагу на наявність маркування, інструкцій та сертифікатів відповідності;

повідомляти про підозрілу продукцію до територіальних органів Держпродспоживслужби.

Дотримання цих простих правил допоможе уникнути ризиків та захистити здоров’я своє і своїх близьких.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба разом із Громадською радою обговорили створення електронної системи e-Food, яка має спростити бюрократичні процедури у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Завдяки новому сервісу бізнес і громадяни зможуть швидше взаємодіяти з відомством і отримувати послуги у цифровому форматі.