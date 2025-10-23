Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Готівковий курс:

USD

42,08

41,97

EUR

49,05

48,88

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні обмежили імпорт тваринної продукції із Нідерландів, Литви та Іспанії через спалахи хвороб

імпорт
Заборона на імпорт тварин із ЄС / Depositphotos

Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення на територію України тварин і продукції тваринного походження з окремих районів Нідерландів, Литви та Іспанії. Рішення ухвалене через спалахи небезпечних хвороб серед тварин.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Асоціації виробників молока з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Заборона на імпорт

Держпродспоживслужба запровадила тимчасову заборону на ввезення в Україну тварин та продукції тваринного походження з окремих районів трьох європейських країн:

  • Нідерландів — у зв’язку зі спалахами високопатогенного грипу птиці;
  • Литви — через зафіксовані випадки блутангу;
  • Іспанії — через виявлення заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби.

Обмеження охоплюють імпорт живих тварин, інкубаційних яєць, молочних продуктів, шкіряної сировини та генетичного матеріалу. Виняток становить лише продукція, що пройшла термічну чи іншу обробку, яка гарантує знищення збудників хвороб.

Зокрема в Нідерландах зафіксовано випадки високопатогенного грипу птиці. Заборонено імпортувати інкубаційні яйця, птицю та продукти від неї, окрім тих, що пройшли спеціальну обробку, яка гарантує знищення вірусу.

В Литві виявлено захворювання на блутанг. Заборонено ввезення сприйнятливих до вірусу тварин та їхнього генетичного матеріалу. 

В свою чергу в Іспанії зареєстровані випадки заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби. Заборонено імпорт сприйнятливих тварин, репродуктивного матеріалу, свіжих та охолоджених шкір, сирого молока та молочних продуктів для споживання людиною, за винятком продукції, обробленої методами, що гарантують знищення збудника.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба виявила 28 видів небезпечної нехарчової продукції, що могла становити ризик для здоров’я та безпеки споживачів. Із ринку вилучено понад 35 тисяч одиниць таких товарів.

Автор:
Ольга Опенько