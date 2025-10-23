В Україні обмежили імпорт тваринної продукції із Нідерландів, Литви та Іспанії через спалахи хвороб

Держпродспоживслужба тимчасово заборонила ввезення на територію України тварин і продукції тваринного походження з окремих районів Нідерландів, Литви та Іспанії. Рішення ухвалене через спалахи небезпечних хвороб серед тварин.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Асоціації виробників молока з посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Заборона на імпорт

Держпродспоживслужба запровадила тимчасову заборону на ввезення в Україну тварин та продукції тваринного походження з окремих районів трьох європейських країн:

Нідерландів — у зв’язку зі спалахами високопатогенного грипу птиці;

— у зв’язку зі спалахами високопатогенного грипу птиці; Литви — через зафіксовані випадки блутангу;

— через зафіксовані випадки блутангу; Іспанії — через виявлення заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби.

Обмеження охоплюють імпорт живих тварин, інкубаційних яєць, молочних продуктів, шкіряної сировини та генетичного матеріалу. Виняток становить лише продукція, що пройшла термічну чи іншу обробку, яка гарантує знищення збудників хвороб.

Зокрема в Нідерландах зафіксовано випадки високопатогенного грипу птиці. Заборонено імпортувати інкубаційні яйця, птицю та продукти від неї, окрім тих, що пройшли спеціальну обробку, яка гарантує знищення вірусу.

В Литві виявлено захворювання на блутанг. Заборонено ввезення сприйнятливих до вірусу тварин та їхнього генетичного матеріалу.

В свою чергу в Іспанії зареєстровані випадки заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби. Заборонено імпорт сприйнятливих тварин, репродуктивного матеріалу, свіжих та охолоджених шкір, сирого молока та молочних продуктів для споживання людиною, за винятком продукції, обробленої методами, що гарантують знищення збудника.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба виявила 28 видів небезпечної нехарчової продукції, що могла становити ризик для здоров’я та безпеки споживачів. Із ринку вилучено понад 35 тисяч одиниць таких товарів.