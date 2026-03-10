В Украине отремонтируют более 1000 км железнодорожных путей в 2026 году

В 2026 году в Украине отремонтируют более 1000 км железнодорожных путей. Работы уже начались с наступлением весенне-летнего периода на всей территории страны, включая прифронтовые области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития общин и территорий.

Ремонт железнодорожной инфраструктуры

В 2026 году украинские железнодорожники планируют отремонтировать более 1000 км путей по всей стране. Путевые работы уже начались с наступлением весенне-летнего сезона. Их проводят для обеспечения безопасного движения поездов, избегания ограничений скорости и поддержки стабильной пропускной способности как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

Ремонт будут выполняться во всех регионах Украины, в том числе в прифронтовых областях, а также на ключевых логистических и транзитных направлениях. Подготовка к сезону стартовала еще зимой: сейчас к укладке подготовлено около 150 км рельсовой решетки и более 120 комплектов стрелочных переводов. Это позволяет оперативно развертывать работы на участках и минимизировать возможные ограничения движения поездов.

Поскольку единственный производитель рельсов в Украине – металлургический комбинат "Азовсталь" – был оккупирован и разрушен, во время ремонтов используют продукцию ведущих мировых производителей из Австрии, Польши, Франции, Японии, Чехии и Китая. Железнодорожники применяют восстановленные старопригодные материалы, что позволяет более эффективно использовать ресурсы, уменьшать затраты и поддерживать инфраструктуру.

Напомним, в прошлом году состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп.

Также строительство европути Черновцы-Сучава начнется в 2026 году. Она должна объединить города Румынии, Украины, Молдовы и Польши, а именно: Краков, Львов, Черновцы, Сучаву и Унгены. В настоящее время идет подготовка технико-экономического обоснования проекта.