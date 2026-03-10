В Україні відремонтують понад 1 000 км залізничних колій у 2026 році

У 2026 році в Україні відремонтують понад 1 000 км залізничних колій. Роботи вже почалися з настанням весняно-літнього періоду на всій території країни, включно з прифронтовими областями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку громад та територій.

Ремонт залізничної інфраструктури

У 2026 році українські залізничники планують відремонтувати понад 1 000 км колій по всій країні. Колійні роботи вже розпочалися з настанням весняно-літнього сезону. Їх проводять для забезпечення безпечного руху поїздів, уникнення обмежень швидкості та підтримання стабільної пропускної спроможності як для пасажирських, так і для вантажних перевезень.

Ремонт виконуватимуть у всіх регіонах України, зокрема й у прифронтових областях, а також на ключових логістичних і транзитних напрямках. Підготовка до сезону стартувала ще взимку: нині до укладання підготовлено близько 150 км рейко-шпальної решітки та понад 120 комплектів стрілочних переводів. Це дозволяє оперативно розгортати роботи на ділянках і мінімізувати можливі обмеження руху поїздів.

Оскільки єдиний виробник рейок в Україні — металургійний комбінат "Азовсталь" — був окупований і зруйнований, під час ремонтів використовують продукцію провідних світових виробників з Австрії, Польщі, Франції, Японії, Чехії та Китаю. Також залізничники застосовують відновлені старопридатні матеріали, що дає змогу ефективніше використовувати ресурси, зменшувати витрати та підтримувати інфраструкт.

Нагадаємо, минулого року відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.

Також будівництво євроколії Чернівці-Сучава розпочнеться в 2026 році. Вона має об'єднати міста Румунії, України, Молдови та Польщі, а саме Краків, Львів, Чернівці, Сучаву та Унгени. Наразі триває підготовка техніко-економічного обґрунтування проєкту.