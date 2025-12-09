В Украине падают цены на продовольственную пшеницу: какова ситуация на мировом рынке зерна и прогноз

Мировой рынок пшеницы переживает резкое изменение настроений. Спекулятивный рост котировок, вызванный ростом фрахта, повлиял на закупочные цены на зерно. С начала недели цены на продовольственную пшеницу в украинских черноморских портах упали на 2-3 $/т (в общей сложности за неделю на 5-7 $/т) до $214–216/т (10250 – 10400 грн/т).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.



Цены на фуражную пшеницу также снизились на 2-4 $/т до $208–210/т (10000 – 10050 грн/т).

Украинский экспорт пшеницы в 2025/26 маркетинговом году (МР) по состоянию на 5 декабря составил 7,45 млн т, что на 21,9% уступает прошлогодним темпам, хотя в ноябре наблюдалось небольшое улучшение.

Ожидаемое снижение биржевых котировок после публикации отчета USDA усилит давление на украинские цены, заставляя рынок перейти к периоду сдерживания продаж и сохранению низких цен в начале нового года. Кроме того, часть покупателей черноморской пшеницы в скором времени перейдут на новый урожай из Австралии и Аргентины, что ускорит удешевление украинского зерна.

Мировой рынок

Спекулятивный рост мировых котировок на пшеницу, вызванный геополитическими рисками в Черном море, прекратился. Фокус рынка сместился в ожидании сегодняшнего, вероятно, "медвежьего" отчета USDA. Ожидается, что отчет резко увеличит прогнозы мировых запасов и производства пшеницы, согласно официальным оценкам ключевых экспортеров.

Статистическое управление Канады (StatCan) уже повысило оценку производства пшеницы до рекордных 40 млн т, тогда как USDA в ноябре оценивал этот показатель

Экспорт пшеницы из США в 2025/26 МГ (по состоянию на 7 декабря) составил 13,634 млн т, что на 20,91% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, улучшение состояния озимых посевов в США также добавляет давления на котировки.

Котировки на мягкую пшеницу в Чикаго, выросшие за последние две недели на 3,6%, сейчас торгуются на уровне прошлого месяца, но ожидаемый отчет USDA создает сильное давление. Вчера декабрьские фьючерсы на пшеницу уже снизились:

на 0,2% до 196,95 $/т – на SRW-пшеницу в Чикаго (+1,4% за неделю);

на 1,2% до 191,4 $/т – на HRW-пшеницу в Канзас-Сити (+1,2%);

на 0,3% до 214 $/т – на HRS-пшеницу в Миннеаполисе (+1%);

на 1,4% до 189,25 €/т или 220,4 $/т – на пшеницу на бирже Euronext в Париже (+1,3%).

Ранее сообщалось, что угрозы Кремля усилить удары по входящим в них портам Украины и судам привели к спекулятивному росту биржевых котировок на пшеницу и повышению стоимости страхования судов, входящих в украинские порты. Это, в свою очередь, вызвало падение цен на пшеницу в Украине .