Цены на украинскую пшеницу падают: какие факторы повлияли на стоимость зерна

Угрозы Кремля усилить удары по входящим в них портам Украины и судам привели к спекулятивному росту биржевых котировок на пшеницу и повышению стоимости страхования судов, входящих в украинские порты. Это в свою очередь вызвало падение цен на пшеницу в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Цены на украинскую пшеницу

В течение недели закупочные цены на пшеницу в Украине снизились. На продовольственную пшеницу на 2–5$/т до 217–220$/т (10450–10600 грн/т) с доставкой в черноморские порты. Фуражная пшеница потеряла около 1–2$/т до 210–212$/т (10150–10250 грн/т) с доставкой в черноморские порты.

Пшеница на условиях FOB, когда продавец несет ответственность и расходы до момента погрузки товара на борт судна в указанном порту, предлагается на уровне 228 – 229 $/т (FOB), что является конкурентной ценой на мировом рынке.

Ситуация на мировом рынке

Мировой рынок пшеницы находится под давлением противоположных факторов: спекулятивный рост фьючерсных котировок, вызванный черноморскими рисками, противостоит фундаментальным факторам рекордных прогнозов производства в ключевых странах-экспортерах (Аргентина, Австралия, Канада). Это создает неустойчивую динамику цен, которая, несмотря на краткосрочные скачки, имеет тенденцию к снижению.

За последние 7 дней на всех пшеничных биржах наблюдался рост декабрьских фьючерсов:

Чикаго (SRW): +1,7% до 197,6 $/т;

Канзас-Сити (HRW): +0,7% до 191,4$/т;

Миннеаполис (HRS): +2,2% до 214$/т;

Париж (Euronext): +2% до 193€/т или 225$/т.

Зерновая биржа Буэнос-Айреса повысила прогноз урожая 2025/26 МГ до рекордных 25,5 млн т (на 38% больше, чем в прошлом сезоне). Эксперты ABARES повысили оценки производства пшеницы в Австралии на 5,3% до 35,6 млн т. Кроме того, в Канаде ожидается повышение оценок производства до 38,49 млн т (что превысит прогноз USDA – 37 млн т).

Напомним, в ноябре экспорт пшеницы из Украины был очень низким и составил всего 1,706 млн тонн. Сезонные факторы продолжают оставаться доминирующими, а ценовая ситуация на рынке выглядит пока нетипично спокойной.