Ціни на українську пшеницю падають: які чинники вплинули на вартість зерна

Погрози Кремля посилити удари по портах України і суднах, які заходять до них, призвели до спекулятивного зростання біржових котирувань на пшеницю та підвищення вартості страхування суден, що заходять в українські порти. Це, в свою чергу, викликало падіння цін на пшеницю в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ціни на українську пшеницю

Протягом тижня закупівельні ціни на пшеницю в Україні знизились. На продовольчу пшеницю на 2–5 $/т до 217–220 $/т (10450 – 10600 грн/т) з доставкою до чорноморських портів. Фуражна пшениця втратила близько 1–2 $/т до 210–212 $/т (10150 – 10250 грн/т) з доставкою до чорноморських портів.

Пшениця на умовах FOB, коли продавець несе відповідальність та витрати до моменту завантаження товару на борт судна у зазначеному порту, пропонується на рівні 228 – 229 $/т (FOB), що є конкурентною ціною на світовому ринку.

Ситуація на світовому ринку

Світовий ринок пшениці перебуває під тиском протилежних чинників: спекулятивний ріст ф'ючерсних котирувань, спричинений чорноморськими ризиками, протистоїть фундаментальним факторам рекордних прогнозів виробництва в ключових країнах-експортерах (Аргентина, Австралія, Канада). Це створює нестійку динаміку цін, яка, попри короткострокові стрибки, має тенденцію до зниження.

За останні 7 днів на всіх пшеничних біржах спостерігалося зростання грудневих ф’ючерсів:

Чикаго (SRW): +1,7% до 197,6 $/т;

Канзас-Сіті (HRW): +0,7% до 191,4 $/т;

Міннеаполіс (HRS): +2,2% до 214 $/т;

Париж (Euronext): +2% до 193 €/т або 225 $/т.

Зернова біржа Буенос-Айреса підвищила прогноз врожаю 2025/26 МР до рекордних 25,5 млн т (на 38% більше, ніж минулого сезону). Експерти ABARES підвищили оцінки виробництва пшениці в Австралії на 5,3% до 35,6 млн т. Крім того, у Канаді очікується підвищення оцінок виробництва до 38,49 млн т (що перевищить прогноз USDA – 37 млн т).

Нагадаємо, у листопаді експорт пшениці з України був дуже низьким і склав лише 1,706 млн тонн. Сезонні фактори продовжують залишатися домінуючими, а цінова ситуація на ринку наразі виглядає нетипово спокійною.