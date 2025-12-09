В Україні падають ціни на продовольчу пшеницю: яка ситуація на світовому ринку зерна та прогноз

Світовий ринок пшениці переживає різку зміну настроїв. Спекулятивне зростання котирувань, яке було викликане зростанням фрахту вплинуло на закупівельні ціни на зерно. З початку тижня ціни на продовольчу пшеницю в українських чорноморських портах впали на 2-3 $/т (загалом за тиждень на 5-7 $/т) до $214–216/т (10250 – 10400 грн/т).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Ціни на фуражну пшеницю також знизилися на 2-4 $/т до $208–210/т (10000 – 10050 грн/т).

Український експорт пшениці у 2025/26 маркетинговому році (МР), станом на 5 грудня, склав 7,45 млн т, що на 21,9% поступається торішнім темпам, хоча у листопаді спостерігалося невелике покращення.

Очікуване зниження біржових котирувань після публікації звіту USDA посилить тиск на українські ціни, змушуючи ринок перейти до періоду стримування продажів та збереження низьких цін до початку нового року. Крім того, частина покупців чорноморської пшениці незабаром перейдуть на новий врожай з Австралії та Аргентини, що прискорить подальше здешевлення українського зерна.

Світовий ринок

Спекулятивне зростання світових котирувань на пшеницю, викликане геополітичними ризиками в Чорному морі, припинилося. Фокус ринку змістився на очікування сьогоднішнього, ймовірно, "ведмежого" звіту USDA. Очікується, що звіт різко збільшить прогнози світових запасів та виробництва пшениці, відповідно до офіційних оцінок ключових експортерів.

Статистичне управління Канади (StatCan) вже підвищило оцінку виробництва пшениці до рекордних 40 млн т, тоді як USDA у листопаді оцінював цей показник

Експорт пшениці зі США у 2025/26 МР (станом на 7 грудня) склав 13,634 млн т, що на 20,91% більше порівняно з минулим роком. Крім того, покращення стану посівів озимих у США також додає тиску на котирування.

Котирування на м'яку пшеницю в Чикаго, які за останні два тижні зросли на 3,6%, зараз торгуються на рівні минулого місяця, але очікуваний звіт USDA створює сильний тиск. Вчора грудневі ф’ючерси на пшеницю вже знизилися:

на 0,2% до 196,95 $/т - на SRW-пшеницю в Чикаго (+1,4% за тиждень);

на 1,2% до 191,4 $/т - на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті (+1,2%);

на 0,3% до 214 $/т - на HRS-пшеницю в Міннеаполісі (+1%);

на 1,4% до 189,25 €/т або 220,4 $/т - на пшеницю на біржі Euronext в Парижі (+1,3%).

Раніше повідомлялося, що погрози Кремля посилити удари по портах України і суднах, які заходять до них, призвели до спекулятивного зростання біржових котирувань на пшеницю та підвищення вартості страхування суден, що заходять в українські порти. Це, в свою чергу, викликало падіння цін на пшеницю в Україні.