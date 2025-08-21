Запланована подія 2

В Украине планируют усилить ответственность за незаконное пересечение границы военнообязанными

пограничник, нарушитель, автомобиль
Военнообязанных будут наказывать за незаконное пересечение границы. Фото: ГНСУ

Правительство согласовало законопроект, который предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил пересечения границы в условиях военного положения и сроков пребывания за пределами Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Законопроект направлен на усиление контроля за выездом мужчин призывного возраста во время войны, чтобы предотвратить незаконную миграцию и нарушения правил, установленных государством.

Что подразумевает документ?

  • Уголовная ответственность. Законопроект дополнит статью 332 Уголовного кодекса, вводя ответственность за незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска через государственную границу в условиях военного или чрезвычайного положения. Также усилят ответственность за препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение.
  • Новая обязанность. Предлагается установить обязанность соблюдения военнообязанных (призывников, резервистов) срока пребывания за пределами Украины.
  • Ужесточение контроля. Полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях за незаконное пересечение границы передадут органам охраны государственной границы.
  • Отмена старой статьи. Статья 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях будет исключена из-за ее неэффективности и частичной неконституционности.

Напомним, 25 июля президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Военное положение и мобилизация будут продолжаться еще в течение 90 дней: с 7 августа 2025 года по 5 ноября 2025 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук