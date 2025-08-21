Запланована подія 2

В Україні планують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону військовозобов’язаними

прикордонник, порушник, автомобіль
Військовозобов’язаних каратимуть за незаконний перетин кордону. Фото: ДПСУ

Уряд погодив законопроєкт, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил перетину кордону в умовах воєнного стану та строків перебування за межами України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Законопроєкт спрямований на посилення контролю за виїздом чоловіків призовного віку під час війни, щоб запобігти незаконній міграції та порушенням правил, встановлених державою.

Що передбачає документ?

  • Кримінальна відповідальність. Законопроєкт доповнить статтю 332 Кримінального кодексу, вводячи відповідальність за незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску через державний кордон в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Також посилять відповідальність за перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення.
  • Новий обов’язок. Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України. 
  • Посилення контролю. Повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за незаконний перетин кордону передадуть органам охорони державного кордону. 
  • Скасування старої статті. Стаття 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення буде виключена через її неефективність та часткову неконституційність.

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан та мобілізація триватимуть ще протягом 90 днів: з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук