В Україні планують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону військовозобов’язаними
Уряд погодив законопроєкт, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил перетину кордону в умовах воєнного стану та строків перебування за межами України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Законопроєкт спрямований на посилення контролю за виїздом чоловіків призовного віку під час війни, щоб запобігти незаконній міграції та порушенням правил, встановлених державою.
Що передбачає документ?
-
Кримінальна відповідальність. Законопроєкт доповнить статтю
332 Кримінального кодексу, вводячи відповідальність за незаконний перетин
кордону поза пунктами пропуску через державний кордон в умовах воєнного чи
надзвичайного стану. Також посилять відповідальність за перешкоджання
облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення.
- Новий обов’язок. Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України.
- Посилення контролю. Повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за незаконний перетин кордону передадуть органам охорони державного кордону.
- Скасування старої статті. Стаття 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення буде виключена через її неефективність та часткову неконституційність.
Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан та мобілізація триватимуть ще протягом 90 днів: з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.