В Україні планують посилити відповідальність за незаконний перетин кордону військовозобов’язаними

Уряд погодив законопроєкт, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил перетину кордону в умовах воєнного стану та строків перебування за межами України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Законопроєкт спрямований на посилення контролю за виїздом чоловіків призовного віку під час війни, щоб запобігти незаконній міграції та порушенням правил, встановлених державою.

Що передбачає документ?

Кримінальна відповідальність. Законопроєкт доповнить статтю 332 Кримінального кодексу, вводячи відповідальність за незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску через державний кордон в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Також посилять відповідальність за перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення.



Новий обов'язок. Пропонується встановити обов'язок дотримання військовозобовʼязаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України.

Посилення контролю. Повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення за незаконний перетин кордону передадуть органам охорони державного кордону.

Скасування старої статті. Стаття 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення буде виключена через її неефективність та часткову неконституційність.

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан та мобілізація триватимуть ще протягом 90 днів: з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.