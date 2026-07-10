В Украине построят молочную ферму с когенерацией за $26 млн

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка намерен построить молочную ферму с биогазовой когенерационной установкой в Винницкой области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Общий бюджет проекта составляет $26,1 млн, из которых $5,2 млн компания готова профинансировать за свой счет.

Что предполагает проект

Проектом предусматривается строительство молочной фермы на 2,5 тыс. дойных коров и биогазовой когенерационной установки мощностью 0,8 МВт. Плановая производственная мощность будет составлять 28,5 тыс. тонн сырого молока и более 5,5 тыс. МВт*ч электроэнергии в год.

Электроэнергию будут производить путем когенерации из биогаза, образующегося на ферме.

Основными потребителями продукции определены предприятия пищевой и розничной торговли, гостинично-ресторанного бизнеса.

В перспективе компания рассчитывает расширить продажи в страны ЕС, а также на рынки Балкан, Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии.

Запуск проекта ожидается через 1,5 года после начала реализации, а срок окупаемости – 7,2 года.

В настоящее время МХП управляет 18 молочными фермами в трех регионах Украины.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий – имеет производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы, объединяющих более 39 тыс. работников. МХП экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира и является лидером по производству курятины в Европе по данным WattPoultry. Развивает более 15 брендов пищи и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет. Земельный банк составляет 350 тыс. га в 12 областях Украины.

Агрохолдинг по итогам 2025 года увеличил чистую прибыль на 29,9% - до $187 млн за рост выручки на 24%, до $3 млрд 766 млн. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже с 2008 года, ее капитализация составляет около $1,07 млрд.

Ранее сообщалось, что агрохолдинг МХП планирует привлечь 16,8 млн. дол. для строительства когенерационной установки мощностью 10 МВт на подсолнечной шелухе