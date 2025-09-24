- Категория
В Украине появилось 286 МВт новых балансирующих мощностей
В Украине уже появилось 286 МВт новых балансирующих мощностей благодаря первым двум специальным аукционам "Укрэнерго" по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Укрэнерго" ввело в эксплуатацию первые энергомощности
В Украине уже введены в эксплуатацию новые энергомощности для поддержания стабильности энергосистемы. В частности:
- 117 МВт сертифицированных объектов готовы предоставлять услугу резерва поддержания частоты (РПЧ);
- 169 МВт – автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ).
По условиям специальных аукционов "Укрэнерго" начало предоставления вспомогательных услуг должно было состояться не позднее 1 октября. Однако 13 компаний воспользовались правом перенести ввод объектов в эксплуатацию сроком от одного до четырех месяцев, оплатив соответствующие компенсации. Общая мощность таких отсроченных объектов составляет 108 МВт.
О компании
"Укрэнерго" – государственное акционерное общество под управлением Министерства энергетики Украины, выступающее оператором системы передачи электроэнергии в стране. Компания интегрирована в европейскую энергосистему ENTSO-E, позволяющую обеспечивать техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. "Укрэнерго" отвечает за баланс производства и потребления электроэнергии, управление Объединенной энергетической системой Украины и развитие магистральных сетей.
Среди основных направлений деятельности компании:
- Оперативное управление энергосистемой – диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени.
- Эксплуатация и развитие сетей – управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий.
- Участие в европейской энергосистеме – активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы.
- Обеспечение энергетической безопасности – гарантия надежного энергоснабжения страны.
- Внедрение новых технологий – развитие smart grid, demand response и других современных решений.
- Администрирование рынка электроэнергии – контроль коммерческого учета, расчетов и балансирующего рынка.
В состав "Укрэнерго" входят специализированные подразделения, занимающиеся строительством, ремонтом и техническим обеспечением электросетей.