В Украине появилось 286 МВт новых балансирующих мощностей

энергетика
Новые балансирующие мощности Украины

В Украине уже появилось 286 МВт новых балансирующих мощностей благодаря первым двум специальным аукционам "Укрэнерго" по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Укрэнерго" ввело в эксплуатацию первые энергомощности

В Украине уже введены в эксплуатацию новые энергомощности для поддержания стабильности энергосистемы. В частности:

  • 117 МВт сертифицированных объектов готовы предоставлять услугу резерва поддержания частоты (РПЧ);
  • 169 МВт – автоматического резерва восстановления частоты (аРВЧ).

По условиям специальных аукционов "Укрэнерго" начало предоставления вспомогательных услуг должно было состояться не позднее 1 октября. Однако 13 компаний воспользовались правом перенести ввод объектов в эксплуатацию сроком от одного до четырех месяцев, оплатив соответствующие компенсации. Общая мощность таких отсроченных объектов составляет 108 МВт.

О компании

"Укрэнерго" – государственное акционерное общество под управлением Министерства энергетики Украины, выступающее оператором системы передачи электроэнергии в стране. Компания интегрирована в европейскую энергосистему ENTSO-E, позволяющую обеспечивать техническую возможность экспорта и импорта электроэнергии. "Укрэнерго" отвечает за баланс производства и потребления электроэнергии, управление Объединенной энергетической системой Украины и развитие магистральных сетей.

Среди основных направлений деятельности компании:

  • Оперативное управление энергосистемой   – диспетчерский контроль производства и потребления электроэнергии в режиме реального времени.
  • Эксплуатация и развитие сетей   – управление магистральными и межгосударственными электросетями, их модернизация и внедрение новых технологий.
  • Участие в европейской энергосистеме   – активное сотрудничество в ENTSO-E и влияние на стратегические решения развития энергосетей Европы.
  • Обеспечение энергетической безопасности   – гарантия надежного энергоснабжения страны.
  • Внедрение новых технологий   – развитие smart grid, demand response и других современных решений.
  • Администрирование рынка электроэнергии   – контроль коммерческого учета, расчетов и балансирующего рынка.

В состав "Укрэнерго" входят специализированные подразделения, занимающиеся строительством, ремонтом и техническим обеспечением электросетей.

Автор:
Ольга Опенько