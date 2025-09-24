- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні з’явились 286 МВт нових балансуючих потужностей
В Україні вже з’явилось 286 МВт нових балансуючих потужностей завдяки першим двом спеціальним аукціонам “Укренерго” з довгострокового придбання допоміжних послуг.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
"Укренерго" ввело в експлуатацію перші енергопотужності
В Україні вже введено в експлуатацію нові енергопотужності для підтримки стабільності енергосистеми. Зокрема:
- 117 МВт сертифікованих об’єктів готові надавати послугу резерву підтримки частоти (РПЧ);
- 169 МВт — автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ).
За умовами спеціальних аукціонів "Укренерго" початок надання допоміжних послуг мав відбутися не пізніше 1 жовтня. Однак 13 компаній скористалися правом перенести введення об’єктів у експлуатацію на строк від одного до чотирьох місяців, сплативши відповідні компенсації. Загальна потужність таких відтермінованих об’єктів становить 108 МВт.
Про компанію
"Укренерго" – державне акціонерне товариство під управлінням Міністерства енергетики України, яке виступає оператором системи передачі електроенергії в країні. Компанія інтегрована в європейську енергосистему ENTSO-E, що дозволяє забезпечувати технічну можливість експорту та імпорту електроенергії. "Укренерго" відповідає за баланс виробництва та споживання електроенергії, управління Об’єднаною енергетичною системою України та розвиток магістральних мереж.
Серед основних напрямків діяльності компанії:
- Оперативне управління енергосистемою – диспетчерський контроль виробництва та споживання електроенергії в режимі реального часу.
- Експлуатація та розвиток мереж – управління магістральними та міждержавними електромережами, їх модернізація та впровадження нових технологій.
- Участь у європейській енергосистемі – активна співпраця в ENTSO-E та вплив на стратегічні рішення розвитку енергомереж Європи.
- Забезпечення енергетичної безпеки – гарантія надійного енергопостачання країни.
- Впровадження нових технологій – розвиток smart grid, demand response та інших сучасних рішень.
- Адміністрування ринку електроенергії – контроль комерційного обліку, розрахунків та балансуючого ринку.
До складу "Укренерго" входять спеціалізовані підрозділи, що займаються будівництвом, ремонтом та технічним забезпеченням електромереж.